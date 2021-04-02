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Mangal yapmak için yaktıkları ateş ile bir bina küle döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir binanın çatı katına mangal yakarak eğlenmek isteyen 3 arkadaşın yaktıkları barbeküden sıçrayan kıvılcımlar çatının yanmasına neden oldu. Bir anda alevler içerisinde kalan çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsur kalanları kurtarmak isterken 2 itfaiye erinin elleri yandı.

02 Nisan 2021 Cuma 23:55
Mangal yapmak için yaktıkları ateş ile bir bina küle döndü
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Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında 3 arkadaş mangal yakarak keyif yapmak istediler. Yaktıkları barbekü bacasından çıkan alevler bir anda binanın çatısını tutuşturarak alev almasına neden oldu. Çatıyı saran alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Çıkan yangını kendi imkânları ile söndürmeye çalışan 3 arkadaş başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdiler.

Çatıda mahsur kalan kişilerin yardımına itfaiye erleri yetişti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın çıkan binanın olduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olayı gören vatandaşlardan bazıları hortum ile yangına su tutarak yardımcı olmaya çalıştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 2 itfaiye erinin ise elleri yandı.

Dumandan etkilenerek rahatsızlanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken elleri yanan itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 23:55
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
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