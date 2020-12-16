Mama ve bez yardımı başvuruları nereye yapılır? Mama yardımı nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mama ve bez yardımları yapmaktadır. Gerekli evraklar ve başvuru dilekçesiyle başvuranlara en geç 40 gün içerisinde sonuç bildirilmektedir. Yardım tutarı kimlik belgesiyle PTT şubelerinden alınabilmektedir.

Mama ve bez yardımı başvuru merkezleri

Bebeğin doğumu ile mama ve beyaz yardımı başvurusu yapacaklar;

SGK İl ve İlçe Merkezleri,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Denekleri,

Kaymakamlık binalarındaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri,

Muhtarlıklara müracaat edebilirler.

Mama ve bez yardımı için gereken şartlar nelerdir?

Mama ve bez yardımı alabilmek için aranan şartlar şöyle:

Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması,

Doğumun 2015’ten sonra olması,

Ebeveynlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması,

Ebeveynler üzerine gayrimenkul olmaması gerekmektedir.

Mama ve bez yardımı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Mama ve bez yardımı başvurularında:

Bebeğin kimlik belgesi,

Aile gelir durumu belgesi,

Ebeveynlerin kimlik belgeleri,

Başvuru formu gerekmektedir.