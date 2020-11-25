İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 09:18
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Takip Et:

Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

Kasım 2020​ mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Süt yardımı emzirme ödeneği adı altında bebek sahibi olmuş ailelere verilmektedir. Bu yardım SGK’lı çalışan ebeveynlere verilmektedir. Anne veya babadan herhangi biri SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyorsa kurum emzirme yardımı adı altında ek ödeme vermektedir. Bu ödenek yalnızca bir kere verilmektedir. Söz konusu yardım bebek doğduktan sonra 5 yıl içerisinde alınabilir.

Süt yardım kimlere verilir? Şartlar nelerdir?

Süt yardımı şartları şu şekilde;

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar SGK’lı olarak çalışan babalar içindir. Anneler için ise aranan şartlar şu şekilde;

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması yada çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.

Süt yardımı ücretleri 5 yıl içerisinde beyan edilen banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı beyan edilmeyen durumlarda kişinin adına PTT’ye yatırılır.


Süt parası yardımı için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırsında dilekçenin yanı sıra doğun raporu ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

Süt parası yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç veya daha fazla çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Öte yandan ikiz çocuklarda verilen ücret 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için 600 TL ücret ödenir.  

Mama ve bez yardımı kimlere verilir? Kasım 2020

Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir.  Kasım 2020 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları Kasım 2020

Mama ve bez yardımı alabilmek için ailelerin belli şartlara uygun olması istenmektedir. Bu şartlar;

  • Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
  • Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
  • Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
  • Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
  • Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
  • Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Bez ve mama yardımı başvurusu nereye yapılır?

Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
  • Muhtarlıklara,
  • Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.

Kasım 2020 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?

Bakanlık Kasım 2020 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Kasım 2020 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.



Son Güncelleme: 25.11.2020 09:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YardımSütMama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki çocuk yangında hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek dağladı!
İki çocuk yangında hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek dağladı!
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı
İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu

Popüler Haberler

Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2020
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Yatıya Misafirim Var programı Kanal D başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Günlük burç yorumları 26 Kasım 2020 Perşembe - Burcunuz bugün size aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler söylüyor?
ÖSYM Ön Lisans KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı 25 Kasım 2020 Ösym.ais KPSS önlisans sonuçlarını sorgula
Bugün Tv'de hangi film ve diziler var? 27 Mart 2020 Cuma Show Tv, Star Tv Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
2020 Bankaların EFT ve Havale işlem üccretlerine indirim geldi
KYK bursları ne zaman ödenmeye başlayacak? KYK Yurtkur yurt şartları neler? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Turkcell taahhüt sorgulama ve taahhüt cezası öğrenme işlemleri
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Gerçek adı ne? Ayşe Tolga oynadığı diziler
25 Kasım 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2020 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Kasım 2020 Çarşamba

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.