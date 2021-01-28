Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet olmanın gereği olarak toplumun hiçbir kesimini ayırmadan çok çeşitli sosyal yardımlar yapmaktadır. Bunlardan biri de çocuklu ailelere mama, bez ve süt yardımıdır. Yalnızca bebekli ailelerin yararlanabildiği bu yardım için başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. Vatandaşlarımız mama, bez ve süt yardımı başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor.

Mama Bez ve Süt Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal yardımlardan biri olan süt yardımı, emzirme ödeneği olarak bilinmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için annenin SGK’lı olarak çalışması ya da SGK’lı babanın çalışmayan eşi olması gerekmektedir. Eğer bir anne SGK’ya bağlı çalışıyorsa bu yardımlardan yararlanılmaktadır. Anne ya da babadan herhangi birisi SGK’lı ise bu yardımdan yararlanılır. SGK bu yardımı süt parası ya da emzirme ödeneği olarak yatırmaktadır. 2021 yılında süt parası 202 TL olarak belirlendi. Bu yardım tek bir aylık olarak hesaplara yatırılır. 5 yıl içerisinde bu yardımı alma hakkınız vardır.

Süt Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Babalar için şu şartlar geçerlidir:

Erkekseniz eşinizin doğum yapmış olması gerekir.

SGK’ya bağlı olarak çalışmanız gerekmektedir.

Doğumdan önce 1 sene boyunca toplamda 120 gün boyunca SGK primlerinizin yatırılmış olması gerekir.

Eşinizin çalışmıyor olması lazımdır.

Anneler için şu şartlar geçerlidir:

Doğum yapmış olması

SGK’lı olması ya da geçmişte çalışmış olması

Doğumdan önce 1 sene boyunca toplamda 120 gün boyunca SGK primlerinizin yatırılmış olması gerekir.

Mama ve Bez Yardımı Kimlere Verilir?

Bu yardımdan yararlanma süresi 5 yıldır. Yardım tek seferlik olarak 1 aylık 202 TL olarak hesaba yatırılır. Bu yardımı 5 yıl içerisinde kullanabilirsiniz. 5 yıl içerisinde kullanmazsanız bu para otomatik olarak geri alınır. Süt parası PTT şubelerine yatırılmaktadır. Süt parası başvurusunda bulunmak için bulunduğunuz yerdeki il ve ilçe SGK kurumuna gidebilirsiniz. İlk çocuğa 300 TL doğum yardımı, ikinci çocuğa 400 TL doğum yardımı, 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL doğum yardımı verilmektedir. İkiz doğumlarda ilk doğuma 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz ve fazlası için de çocuk başına 600 TL verilmektedir.

Devletimiz ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar arasında doğum yardımları da vardır. Süt parasının yanında çocuklu ailelere mama ve bez yardımı da yapılmaktadır. Bu yardımlar sadece ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Başvuru için gerekli şartların karşılanması halinde ihtiyaç sahibi ailelere bez ve mama yardımı yapılır. Bez ve mama yardımları 2 yıl boyunca her ay yapılmaktadır. Kişi başı geliri 701 TL’nin altında olan ailelere 150 TL’lik bez yardımı yapılır. Başvuru süreci 30 gün sürer. Sonrasında PTT üzerinden ailelere dağıtılır.

Mama ve Bez Yardımı Başvuru Şartları

Mama ve bez yardımı ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çocuklu ailelere 2 yıl boyunca her ay olmak suretiyle verilmektedir.

Doğumun canlı olması gerekmektedir.

Bu yardımdan yararlanmak isteyen ailenin Türk vatandaşı olması ve mavi kart bulundurması gerekir.

Ana ve babanın sağ olması gerekir. Ana vefat ettiyse bakanlık kararınca yardımlar babaya aktarılır.

Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 701,32 TL’nin altında olması gerekir.

Farklı kurumlardan yardım alınmıyor olması gerekir.

Mama ve Bez Yardımı Başvurusu Nereye Yapılmaktadır?

Yukarıda bahsedilen gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahibi aileler bu yardımlara başvurabilmektedir. Şu kurumlara mama ve bez yardımı için başvuruda bulunabilirsiniz:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı olan vakıflar,

SGK,

Muhtarlık,

Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılır.

2021 Mama Bez ve Süt Yardımı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan ailelere ve kişilere her yıl birbirinden farklı yardımlarda bulunmaktadır ve her yılın başında bu yardımlara zam yapmaktadır. Mama ve bez yardımı da bu yardımlardan biridir. Mama ve bez yardımı 150 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme parası ise 202 TL olarak belirlenmiştir. Bunların haricinde doğum parası da vardır. İlk çocuğa 300 TL doğum yardımı, ikinci çocuğa 400 TL doğum yardımı, 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL doğum yardımı verilmektedir. İkiz doğumlarda ilk doğuma 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz ve fazlası için de çocuk başına 600 TL verilmektedir.

Mama Bez ve Süt Yardımı Sorgulama İşlemi

Devletin verdiği tüm yardımların sorgulama işlemi E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Diğer yardımlarda olduğu gibi mama ve bez yardımları da E-Devlet üzerinden sorgulanmaktadır. E-Devlete girmek için şifre almanız gerekmektedir. Şifreyi en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama kısmına girerek size tanımlı olan yardımları sorgulayabilirsiniz.