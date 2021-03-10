İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Mama, bez ve süt yardımı başvurusu nereye yapılır? Mart 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı miktarları

Gündemde dikkat çeken Mama, bez ve süt yardımı başvurusu nereye yapılır? güncel mama, bez ve süt yardımı miktarları haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Mama, bez ve süt yardımı başvurusu nereye yapılır? güncel mama, bez ve süt yardımı miktarları haberini 10.03.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:22
Mama, bez ve süt yardımı başvurusu nereye yapılır? Mart 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı miktarları
Takip Et:

Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

Mart 2021​ mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Süt yardımı emzirme ödeneği adı altında bebek sahibi olmuş ailelere verilmektedir. Bu yardım SGK’lı çalışan ebeveynlere verilmektedir. Anne veya babadan herhangi biri SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyorsa kurum emzirme yardımı adı altında ek ödeme vermektedir. Bu ödenek yalnızca bir kere verilmektedir. Söz konusu yardım bebek doğduktan sonra 5 yıl içerisinde alınabilir.

Süt yardım kimlere verilir? Şartlar nelerdir?

Süt yardımı şartları şu şekilde;

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar SGK’lı olarak çalışan babalar içindir. Anneler için ise aranan şartlar şu şekilde;

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması yada çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.

Süt yardımı ücretleri 5 yıl içerisinde beyan edilen banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı beyan edilmeyen durumlarda kişinin adına PTT’ye yatırılır.

Süt parası yardımı için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırsında dilekçenin yanı sıra doğun raporu ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

Süt parası yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç veya daha fazla çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Öte yandan ikiz çocuklarda verilen ücret 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için 600 TL ücret ödenir.  

Mama ve bez yardımı kimlere verilir? Mart 2021

Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir.  Mart 2021 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları Mart 2021

Mama ve bez yardımı alabilmek için ailelerin belli şartlara uygun olması istenmektedir. Bu şartlar;

  • Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
  • Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
  • Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
  • Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
  • Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
  • Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Bez ve mama yardımı başvurusu nereye yapılır?

Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
  • Muhtarlıklara,
  • Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.

Mart 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?

Bakanlık Mart 2021 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Mart 2021 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 09:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YardımSütMama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?
İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?
Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi
Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?

Popüler Haberler

Mama, bez ve süt yardımı başvurusu nereye yapılır? Mart 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı miktarları
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan yer aldığı dizi ve film yapımları
Survivor Nisa ve Barış öpüşme videosu sonrası ilanı aşk geldi! Survivor Nisa ve Barış kaç yaşında?
PUBG 5.2 güncellemesi ne zaman yapılacak? PUBG 5.2 yeni güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu
Sol Yanım ne zaman başlayacak? Sol Yanım ve dizi konusu
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Devlet buzağı destekleme ödemeleri tarihi belli oldu!
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim seti hangi ilde?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 10 Mart 2021 Çarşamba
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.