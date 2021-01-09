İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 09.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:20
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Takip Et:

Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

Ocak 2021​ mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Süt yardımı emzirme ödeneği adı altında bebek sahibi olmuş ailelere verilmektedir. Bu yardım SGK’lı çalışan ebeveynlere verilmektedir. Anne veya babadan herhangi biri SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyorsa kurum emzirme yardımı adı altında ek ödeme vermektedir. Bu ödenek yalnızca bir kere verilmektedir. Söz konusu yardım bebek doğduktan sonra 5 yıl içerisinde alınabilir.

Süt yardım kimlere verilir? Şartlar nelerdir?

Süt yardımı şartları şu şekilde;

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar SGK’lı olarak çalışan babalar içindir. Anneler için ise aranan şartlar şu şekilde;

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması yada çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.

Süt yardımı ücretleri 5 yıl içerisinde beyan edilen banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı beyan edilmeyen durumlarda kişinin adına PTT’ye yatırılır.

Süt parası yardımı için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırsında dilekçenin yanı sıra doğun raporu ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

Süt parası yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç veya daha fazla çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Öte yandan ikiz çocuklarda verilen ücret 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için 600 TL ücret ödenir.  

Mama ve bez yardımı kimlere verilir? Ocak 2021

Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir.  Ocak 2021 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları Ocak 2021

Mama ve bez yardımı alabilmek için ailelerin belli şartlara uygun olması istenmektedir. Bu şartlar;

  • Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
  • Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
  • Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
  • Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
  • Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
  • Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Bez ve mama yardımı başvurusu nereye yapılır?

Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
  • Muhtarlıklara,
  • Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.

Ocak 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?

Bakanlık Ocak 2021 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Ocak 2021 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.



Son Güncelleme: 09.01.2021 09:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YardımSütMama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!
BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!

Popüler Haberler

Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
9 Ocak 2021 Cumartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Tc kimlik kartım kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kimlik kayıp durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
Rüyada araba görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kaç yaşında? nerelidir?
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 9 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Fox TV Çalar Saat'i kim sunacak? İsmail Küçükkaya ne zaman geri dönecek?
İnstagram maalesef durduruldu hatası nedeni nedir? Instagram maalesef durduruldu hatası çözümü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni gelen oyuncular kimler? 2019-2020 Edho yeni oyuncuları
Evlilik korkusu neden olur? Evlilik korkusu çözümü nedir? Nasıl geçer?
Survivor 2020 Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, neden diskalifiye oldu?
SSK Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.