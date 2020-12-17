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Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Aralık 2020 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 17 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:19
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Aralık 2020 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

Aralık 2020​ mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Süt yardımı emzirme ödeneği adı altında bebek sahibi olmuş ailelere verilmektedir. Bu yardım SGK’lı çalışan ebeveynlere verilmektedir. Anne veya babadan herhangi biri SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyorsa kurum emzirme yardımı adı altında ek ödeme vermektedir. Bu ödenek yalnızca bir kere verilmektedir. Söz konusu yardım bebek doğduktan sonra 5 yıl içerisinde alınabilir.

Süt yardım kimlere verilir? Şartlar nelerdir?

Süt yardımı şartları şu şekilde;

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar SGK’lı olarak çalışan babalar içindir. Anneler için ise aranan şartlar şu şekilde;

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması yada çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.

Süt yardımı ücretleri 5 yıl içerisinde beyan edilen banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı beyan edilmeyen durumlarda kişinin adına PTT’ye yatırılır.

Süt parası yardımı için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırsında dilekçenin yanı sıra doğun raporu ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

Süt parası yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç veya daha fazla çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Öte yandan ikiz çocuklarda verilen ücret 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için 600 TL ücret ödenir.  

Mama ve bez yardımı kimlere verilir? Aralık 2020

Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir.  Aralık 2020 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları Aralık 2020

Mama ve bez yardımı alabilmek için ailelerin belli şartlara uygun olması istenmektedir. Bu şartlar;

  • Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
  • Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
  • Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
  • Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
  • Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
  • Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Bez ve mama yardımı başvurusu nereye yapılır?

Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
  • Muhtarlıklara,
  • Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.

Aralık 2020 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?

Bakanlık Aralık 2020 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Aralık 2020 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
YardımSütMama
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