İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mayısıs 2021 Süt yardımı başvuru formu

Mama, bez ve süt nasıl alınır? Süt yardımı başvuru formu konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Mama, bez ve süt nasıl alınır? Süt yardımı başvuru formu ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 01.05.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:25
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mayısıs 2021 Süt yardımı başvuru formu
Takip Et:

Devlet yardıma muhtaç ailelere birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi olabileceği gibi giyecek veya yiyecek yardımları da olabiliyor. Bu yardımlardan biri de bebek bezi ve mama yardımlarıdır. Devlet bebek sahibi vatandaşlara süt ve mama yardımı yapıyor.

Mayıs 2021​ mama ve bez yardımı nasıl alınır?

Süt yardımı emzirme ödeneği adı altında bebek sahibi olmuş ailelere verilmektedir. Bu yardım SGK’lı çalışan ebeveynlere verilmektedir. Anne veya babadan herhangi biri SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyorsa kurum emzirme yardımı adı altında ek ödeme vermektedir. Bu ödenek yalnızca bir kere verilmektedir. Söz konusu yardım bebek doğduktan sonra 5 yıl içerisinde alınabilir.

Süt yardım kimlere verilir? Şartlar nelerdir?

Süt yardımı şartları şu şekilde;

  • Erkek çalışanlar için eşin doğum yapmış olması,
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde toplam 120 gün sigorta priminin yatırılmış olması,
  • SGK primi Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamı 120 gün olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar SGK’lı olarak çalışan babalar içindir. Anneler için ise aranan şartlar şu şekilde;

  • Doğum yapmış olmaları
  • SGK’ya bağlı çalışıyor olması yada çalışmış olması
  • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplam 120 gün sigorta primi olması,
  • Bebeğin doğum tarihinden önceki günlerin toplamında SGK primi 120 gün olmalı gerekmektedir.

Süt yardımı ücretleri 5 yıl içerisinde beyan edilen banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı beyan edilmeyen durumlarda kişinin adına PTT’ye yatırılır.

Süt parası yardımı için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırsında dilekçenin yanı sıra doğun raporu ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

Süt parası yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç veya daha fazla çocuklar için ise 600 TL olarak verilmektedir. Öte yandan ikiz çocuklarda verilen ücret 700 TL, üçüz doğumlarda 1.300 TL, dördüz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için 600 TL ücret ödenir.  

Mama ve bez yardımı kimlere verilir? Mayıs 2021

Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Bu yardımlar 2 yıl süreyle geçerlidir.  Mayıs 2021 yılında bez ve mama desteği ödemeleri 150 TL olarak belirlenmiştir. Bir ailede kişi başına düşen aylık gelir 701 TL ve altında ise o aileler bez ve mama yardıma başvuru yapabilir. Yardımlar PTT aracılığıyla kişi adına yatırılır.

Mama ve bez yardımı başvuru şartları Mayıs 2021

Mama ve bez yardımı alabilmek için ailelerin belli şartlara uygun olması istenmektedir. Bu şartlar;

  • Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
  • Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
  • Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
  • Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
  • Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
  • Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Bez ve mama yardımı başvurusu nereye yapılır?

Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
  • Muhtarlıklara,
  • Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.

Mayıs 2021 güncel mama, bez ve süt yardımı ne kadar?

Bakanlık Mayıs 2021 yılında mama ve bez yardımı kapsamında 150 TL yardım ödemesi yapmaktadır. Verilen yardım çocuk başına değişiklik göstermektedir. Mama ve bez yardımı dışında süt parası yardımı yani emzirme yardımı adı altında verilen ücret Mayıs 2021 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yardım başvurularını yapan aileler başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YardımSütMama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama
Çılgın Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama

Popüler Haberler

Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mayısıs 2021 Süt yardımı başvuru formu
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı 2. yarı Selçuk Sports Netspor izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
R'leri söyleyemeyen Kardeşim Helikopter şarkısını söyleyen kız kimdir? Tiktop Kardeşim helikopteri peltek söyleyen kız kim? Kavdeşim Hevikopteri söyleyen kızın instagram adresi
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Atv Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Süper Lige hangi takımlar çıkacak? 2021 2022 Süper lige yükselecek takımlar ne zaman belli olacak?
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları
Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
TRT1 Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.