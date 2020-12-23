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Malullük aylığı nedir? Malullük maaşı için gereken şartlar nelerdir, kimler alabilir?

Çalışma gücünü çeşitli nedenlere kaybeden vatandaşlarımız için ülkemizde SGK tarafından malullük aylığı bağlanıyor. Malullük aylığı ne olduğunu, kimlerin malullük aylığı alacağını ve şartlarını inceledik.

23 Aralık 2020 Çarşamba 02:24
Malullük aylığı nedir? Malullük maaşı için gereken şartlar nelerdir, kimler alabilir?
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Malullük aylığı, çalışma gücünü belli bir oranda yitirmiş insanların gelecekte çalışamaya devam edemeyeceklerinden mağdur olmamaları için verilen maaştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde hazırlanan malullük aylığı, sigortalık süresi ve prim günü koşullarının karşılayan kişiler yüzde 60 oranında çalışma gücün yitirenlere veriliyor. Başvuruda bulunan kişiler başvuru takibini e-Devlet üzerinden yapabilrler.

Malullük maaşı için gereken şartlar nelerdir?

Malullük maaşı almak isteyen kişilerin uyması gereken şartlar şöyle;

-Sigortalılık süresinin en az 10 yıl olması gerekir.

-800 prim günü ödemesinin yapılmış olması isteniyor.

-İşten ayrılma sebebi malullük olmalıdır ve bunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.

-Minimum yüzde 60 oranında iş gücü kaybının olması istenmektedir.

-Geçmiş prim borcunun olmaması ve malullük aylığı için başvuru yapmış olması şartı aranmaktadır.

Malullük maaşı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Malulen emekli olmak için başvuru sırasında istenen belgeler ve yapılması gerekenler şöyle;

-Malullük aylığı başvuru dilekçesi yazılmalıdır.

-Tahsis talep belgesi istenmektedir.

-Beyan taahhüt belgesi istenmektedir.

-Sigortalının işten çıkış bildirgesi ve malulen emeklilik için sevk onayı gerekmektedir.

-Başvuru sahibinin malullüğünü onaylayan bir sağlık kuruluna raporuyla başvuruda bulunmalıdır.

Malullük maaşı için hangi kurumlardan sağlık raporu alınabilir?

Malullük maaşı almak isteyenlerin başvuru sırasında istenen sağlık raporu belgelemesi gerekir. Bu yüzden malullük nedenini ve uğradığı iş gücü kaybı oranını net şekilde belirten bir sağlık kurulu raporu almak zorundadır. Sağlık kurulu raporunun temin edileceği kurumlar şu şekildedir;

-Eğitim ve araştırma hastaneleri,

-Üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınabilir.

Malullük maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sırasında istenen evrak ve dilekçenin yazılmasından sonra SGK il, ilçe müdürlüklerine veya SGK merkezlerine başvuru yapılır. Kamu personelleri için başvuruyu bağlı oldukları kurumlara yapacaktır. Diğer sigortalılar SGK’ya başvuru yapmalıdır.

Başvurusu alınan kişi hastaneye sevk edilir. Hastaneden alınan sağlık kurulu raporu tekrar SGK’ya iletilmelidir. Başvuruyu değerlendirmeye alan kurum sonucu ilk olarak kişinin işverenine ardından başvuran kişiye bildirir.

Malullük maaşı için kimler başvuru yapabilir?

Kişinin çalışma gücünü kötü yönden doğrudan etkileyen rahatsızlıklar meydana geldiğinde malullük için başvuruda bulunabilir. Bu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

-İleri seviyede kanser hastalığı bulunanlar bu hakka sahiptir.

-İleri derecede epilepsi hastalığı bulunanlar malulen emekli olabilirler.

-Şizofreni, bipolar bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıkları olanlara malullük maaşı bağlanabilir.

-İleri seviyede akciğer, böbrek, kalp ve diğer organlarda yetmezlik problemi olanlar malulen emekli olabilirler.

-Tüberküloz, verem, AIDS hastalıkları olanlar malulen emeklilik için başvuru yapabilirler.

-İleri derecede görme bozukluğu olanlar da malulen emekli olma hakkı kazanmaktadır.

-El, kol, bacak gibi herhangi bir uzuv kaybedildiğinde; malullük maaşı başvurusu yapılabilir.

 

Malullük maaşı hangi durumlarda kesilir?

Malullük hakkı kazanan kişiler daha sonrasında şu durumlardan sonra malullük maaşları kesilebilir;

-Sağlık raporunda belirtilen malullük hali sona eren kişilerin tespiti halinde maaşları kesilir.

-Malullük maaşı alan kişi başka bir sigortalı işte çalışırsa maaşı kesilir.

-İş gücü kaybı yüzde 60’ın altına düşerse maaşları kesilir.

Malullük maaşı ne kadar ve nasıl hesaplanır?

İş gücü kayıp oranıyla toplam prim günü sayısı çarpıldıktan sonra yüzde 60’a bölünerek malullük maaşı hesaplanabilir.

Malullük maaşı günümüzde 971 TL gibi bir tutardadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 02:24
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Malullük MaaşıSGKMalullük Aylığı
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