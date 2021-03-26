Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emeklilik, bir kaza durumu ya da hastalık sonucu çalışamayacak durumda olduğunu gösteriyorsa gerçekleşir. Bu emeklilik sağlık kurumlarınca tespi edilmeli ve tespit sonucuna göre emeklilik gerçekleşmektedir. Malulen emeklilik için bir işte çalışıyor olmak ve sigortanın yatırılması gerekmektedir. Bir işte çalışmıyorsanız hastalık ve kaza geçirdiğinizde malulen emekli olamazsınız. Malulen emeklilik için bir işte olmanız gerekmektedir.

Sağlık kurumlarında yapılan tespitte, çalışma gücü yetersiz olduğu , iş gücünün %60’ını kaybettiği kanıtlarsa malulen emeklilik gerçekleşir. Önceden olan bir hastalığınız çalıştığınız sırada ortaya çıkarsa ve iş gücünüzü belirtilen şekilde engelliyorsa malulen emekliye ayrınılabilir.

Malulen emeklilik başvurusu, Sosyal Güvenlik İl ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden yapılabilir. Eğer bir kişi malullük aylığı alırken işe başlarsa malullük aylığı kesilebilir. İşten ayrıldıktan sonra tekrar malullük aylığına başvurma hakkına sahiptir. Sağlık kurumları yeniden iş yapamama durumunu tespit etmesi gerekir.

Malulen emeklilik detayları

Malul olabilmek için en az 5 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekir. Bu 5 yıl içerisinde 900 gün malullük ,yaşlılık ve ölüm sigortalarının ödenmesi gerekmektedir.

Maluliyet dosyasında gereken belgeler eksiksiz bulunması gerekmektedir. Bu belgelere ilişkin detaylara Sosyal Güvenlik Merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

Özür oranınızı gösteren belge ile Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

Malul aylığının başlangıcı ,rapordaki malul olduğunuzu gösteren tarihden başlatılır.

Eğer rapor tarihi talebinizden sonra ise rapor tarihinden sonraki ayda başlatılır.

Daha detaylı bilgilere SGK’dan ulaşabilirsiniz.