İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emeklilik için bazı şartlar vardır. Vatandaşlar malulen emekliliğin nasıl gerçekleştiğini merak etmektedir. Malulen emeklilik nasıl gerçekleşir? Malulen emeklilik için gereken şartlar nelerdir? Bu haberimizde malulen emeklilik ile ilgili detayları sizler için derledik...

26 Mart 2021 Cuma 15:10
Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Takip Et:

Malulen emeklilik, bir kaza durumu ya da hastalık sonucu çalışamayacak durumda olduğunu gösteriyorsa gerçekleşir. Bu emeklilik sağlık kurumlarınca tespi edilmeli ve tespit sonucuna göre emeklilik gerçekleşmektedir. Malulen emeklilik için bir işte çalışıyor olmak ve sigortanın yatırılması gerekmektedir.  Bir işte çalışmıyorsanız hastalık ve kaza geçirdiğinizde malulen emekli olamazsınız. Malulen emeklilik için bir işte olmanız gerekmektedir.

Sağlık kurumlarında yapılan tespitte, çalışma gücü yetersiz olduğu , iş gücünün %60’ını kaybettiği kanıtlarsa malulen emeklilik gerçekleşir. Önceden olan bir hastalığınız çalıştığınız sırada ortaya çıkarsa ve iş gücünüzü belirtilen şekilde engelliyorsa malulen emekliye ayrınılabilir.

Malulen emeklilik başvurusu, Sosyal Güvenlik İl ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden yapılabilir. Eğer bir kişi malullük aylığı alırken işe başlarsa malullük aylığı kesilebilir. İşten ayrıldıktan sonra tekrar malullük aylığına başvurma hakkına sahiptir. Sağlık kurumları yeniden iş yapamama durumunu tespit etmesi gerekir.

Malulen emeklilik detayları  

  • Malul olabilmek için en az 5 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekir. Bu 5 yıl içerisinde 900 gün malullük ,yaşlılık ve ölüm sigortalarının ödenmesi gerekmektedir.
  • Maluliyet dosyasında gereken belgeler eksiksiz bulunması gerekmektedir. Bu belgelere ilişkin detaylara Sosyal Güvenlik Merkezlerinden ulaşabilirsiniz.
  • Özür oranınızı gösteren belge ile Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.
  • Malul aylığının başlangıcı ,rapordaki malul olduğunuzu gösteren tarihden    başlatılır.
  • Eğer rapor tarihi talebinizden sonra ise rapor tarihinden sonraki ayda başlatılır.

Daha detaylı bilgilere SGK’dan ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.03.2021 15:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Malulen Emeklilik NedirMalulen Emeklilik Nasıl Gerçekleşir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?
Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?
MHRS erken randevu almak için yöntemler
MHRS erken randevu almak için yöntemler
Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?
Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?
Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri
Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 2021 Diyanet dini günler takvimi
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 2021 Diyanet dini günler takvimi
Alberto Ciurana öldü mü, neden öldü? Acun'un arkadaşı Alberto Ciurana kimdir?
Alberto Ciurana öldü mü, neden öldü? Acun'un arkadaşı Alberto Ciurana kimdir?

Popüler Haberler

Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Türkiye il plaka kodları sıralaması ve şehirlerin telefon alan kodları
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2021
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
2021 Formula 1 Bahreyn yarışı antrenman ve sıralama turları saat kaçta hangi kanalda? S Sport F1 canlı izle
F1 Bahreyn GP canlı izle : F1 Bahreyn GP 2021 yarışı saat kaçta, nasıl canlı izlenir?
Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
TV yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Maraşlı dizisi uyarlama mı? ATV Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın hayatı!
Fitre nedir, neden verilir? Fitre kaç günlük verilir? Fitre kimlere verilebilir?
TV8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 26 Mart 2021 Cuma
MHRS erken randevu almak için yöntemler
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?
Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.