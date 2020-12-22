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Maltepe'de özel hastanede yangın! Ekipler müdahale için bölgede

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren bir özel hastanede yangın meydana geldi. İtfaiye ekipler hemen bölgeye ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı..

22 Aralık 2020 Salı 16:14
Maltepe'de özel hastanede yangın! Ekipler müdahale için bölgede
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Türkiye geçtiğimiz gün Gaziantep'te özel bir hastanin yoğun bakımında oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana gelen yangının şokunu atlamadan. az önce İstanbul Maltepe'den de üzücü bir haber geldi.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinin bitişinde bulunan teknik kısımda yangın çıktı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Görevlilerin hemen durumu ihbar etmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yangının kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Çıkan yoğun dumandan etkilenen bazı hastalar personeller tarafından dışarı çıkarıldı.

Dışarıya çıkarılan bazı hastaların oksijen tüpü ile nefes aldıkları görüldü.

 

 

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 16:14
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMAltepeözel Hastane Yangın
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