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Maltepe'de kayıp olan bir kadının boğazı kesilmiş halde bulundu

Maltepe'de bulunan Başıbüyük Barajı'nın yakınlarında bulunan yeşillik alanda boğazı kesilmiş halde bir kadına ait ceset bulundu. Belirlemede cesedin bir bir gün önce kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş adlı bir kadına ait olduğu öğrenildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:55
Maltepe'de kayıp olan bir kadının boğazı kesilmiş halde bulundu
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Maltepe Başıbüyük Barajı yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  baraja balık tutmaya gelenler baraj suyu içerisinde yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadın görerek polis ekiplerine ihbarda bulundular.

BOĞAZI KESİLEREK VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay bölgesi güvenlik altına alınırken çevredekileri uzaklaştırıldı. Ekipler yaptıkları incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit ettier.

BİR GÜN ÖNCE KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Ekipler yaptıkları soruşturmada, baraj içerisindeki cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu belirlediler. Polis çevrede geniş çaplı araştırma yaparak delil bulmaya çalıştı.

Bölgede olay yeri ve savcının çalışmasından sonra ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:55
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MAltepeCesed
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