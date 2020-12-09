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Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu

Maltepe'de yeraltı çöp konteynerine atılan şişelerin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin dışarı yaydığı kimyasal kokusu paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri gelerek inceleme başlattı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:21
Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu
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Maltepe Gine Mahallesi üzerinde bulunan bir yeraltı çöp konteynerlerinden saat 18.00 sıralarında çevreye kötü bir kötü koku yayılmaya başladı. Rahatsız edici olan koku mahallelinin paniğe girmesine sebep oldu. Mahalleli tarafından ihbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin aldıkları önlemler kapsamında itfaiye ekipleri konteynerlerin kapağını açarak içeride koku yayan şişelerin dışarı çıkarılmasını sağladı. Şişe içerinde bulunan sıvıların kimyasal madde olduğu anlaşılırken kimyasal sıvının çöplerle birleşmesiyle birlikte kötü kokuya neden olduğu anlaşıldı. Kimyasal sıvı bulunan şişelerin kim yada kimler tarafından atıldığı ise bilinmiyor. Ekipler tarafından şişeler toplanarak olay yerinden götürüldü.

Mahallelinin paniğe girmesine sebep kimyasal madde kokusu apartman içlerine dolarak vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri kimin attığını ise görmediklerini belirttiler.



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:21
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Anahtar Kelimeler:
MAltepeKimyasal Madde
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