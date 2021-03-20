Maltepe sahil yolunda kaza yapan bir kişi araç içinde sıkıştı

İstanbul Maltepe sahil yolunda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Muzaffer G adlı kişini kullandığı minibüs yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Ağaca çarparak durabilen minibüs içerisinde bulunan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal ederek sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrasında araç kullanılmaz hale gelirken kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaşanan kaza sebebiyle sahil yolunda yoğunluk yaşandı. Sıkışan trafik bir süre sonra açıldı.

