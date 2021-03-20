İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Maltepe sahil yolunda kaza yapan bir kişi araç içinde sıkıştı

Maltepe sahil yolunda bir anda kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıktı ve sahil yolundaki ağaçlık alana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 23:36
Maltepe sahil yolunda kaza yapan bir kişi araç içinde sıkıştı
Takip Et:

İstanbul Maltepe sahil yolunda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Muzaffer G adlı kişini kullandığı minibüs yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Ağaca çarparak durabilen minibüs içerisinde bulunan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal ederek sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrasında araç kullanılmaz hale gelirken kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaşanan kaza sebebiyle sahil yolunda yoğunluk yaşandı. Sıkışan trafik bir süre sonra açıldı.



Son Güncelleme: 20.03.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MAltepeKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

Popüler Haberler

İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle
Kardeşlerim ATV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle
Reyting sonuçları 20 Mart 2021 Cumartesi! Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı radyodan canlı dinle - TS Ankaragücü maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Yemin dizisi Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında?
20 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Samsung A52 teknik özellikleri ve fiyatı
ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?
İbo Show Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında, evli mi? Zahide Yetiş'in gerçek adı nedir?
İbo Show Ceylan kimdir, nereli? Ceylan kaç yaşında, evli mi? Ceylan'ın gerçek adı nedir?
Kardeşlerim dizisine katılan Aylin Akpınar kimdir? Emel karakteri kimdir?
İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?
Gönül Dağı Yaşar kimdir? Faruk Karagül hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.