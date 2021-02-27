Mali müşavirlik nedir, nasıl olunur? Serbest muhasebeci ve mali müşavir olma şartları

Lise veya dengi bir okulda muhasebe ile alakalı bölüm okuyanlar mali müşavirlik olma şartlarını araştırmaktadır. Lakin liseden mezun olunca direkt mali müşavir olma imkanı yoktur. Mali müşavir olmak için öncelikle lisans eğiti alınmalıdır. Ama bunun yanı sıra sadece lisans mezunu olduğunuzu gösteren mezuniyet belgesi yeterli değildir.

Herhangi bir üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olduktan sonra mali müşavir olabilme için başka yollardan da geçilmelidir. Lisans mezuniyetinden sonra mali müşavirlik sınavına girilmesi gerekir. İlgili sınava girdikten sonra 3 sene boyunca yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yanında staj yapılmalıdır. Lakin yüksek lisans yapmış olanların burada avantajları vardır.

Lisans mezunu olan kişilerin staj süreleri 3 sene iken, yüksek lisans yapmış kişilerin staj süreleri 2 senedir. İlgili sınavdan yüksek puan alındıktan sonra iyi bir maaşla bu meslek yapılabilir.

Serbest muhasebeci mali müşavir olma şartları

T.C vatandaşı olmak,

İktisat, işletme, maliye, bankacılık, siyasi bilimler, hukuk, kamu yönetimi alanlarında lisans eğitimi alınmış olmalı ya da bu alanlarda yüksek lisans yapılmış olmalı,

Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan hal ve hareketler yapılmamalı

Medeni hakları kullanma ehliyeti olmalı,

Kamu haklarından herhangi bir nedenden dolayı mahrum bırakılmamalı,

Herhangi bir nedenden ötürü disiplin sonucunda memuriyetten mahrum bırakılmış olmamalı.

Eğitim alınan alana ek olarak Yükseköğretim kurumundan onaylı olan yabancı denk eğitim fakültesinden mezun olunmuş olması da mali müşavir olmaya uygundur.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra hemen istenilen yere gelinmemektedir. Öncelikle 3 sene staj süresi vardır. Bunun yanı sıra ilgili sınava girilmeli ve başarı elde edilmelidir. Sonrasında serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alınmalıdır.

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın şartları ise şu şekildedir:

Minimum 3 sene serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında staj yapılmalıdır,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olunmalıdır,

Kanunda belirlendiği gibi vergi inceleme yetkisi alınmış olmalı, Mesleki yeterlilik sınavından başarı ile geçmiş olanların yeminli mali müşavir sınavına girerek başarı göstermeleri gerekmektedir,

Serbest mali muhasebeci müşavir ruhsatı alınmış olmalıdır.

SMMM olma şartları ile alakalı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyi okuyabilirsiniz:

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının şartları

Kısaltılmış adı ile SMMM sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2021 SMMM sınav tarihi covid-19 nedeni ile ertelenmişti. 14-15 Mart 2021 tarihinde yapılması beklenen 2021/1.dönem SMMM sınavı 11-12 Temmuz’a ertelendi. Başvurusunu yapmış adaylar tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

Bunun yanı sıra 4-13 Nisan 2021’de yapılması beklenen 2021/1.dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı ise 4-13 Temmuz’a ertelendi.

18 Temmuz 2021’de yapılması beklenen 2.dönem staj giriş başvuruları da 26-27 Eylül 2021’e ertelendi. Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi aracılığı ile intenetten yapılacak. Başvuruda adaylardan taahhütname istenecek.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmak

Bu mesleği icra eden kişiler aynı zamanda işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar ve geliştirir, finans ve mail mevzuat konularında danışmanlık yapar. Mali tabloların, raporların ve beyannamelerin düzenlenmesinin yanı sıra bilirkişilik de yapabilirler. Bu mesleği icra edebilmek için 4 yıllık hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler alanlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Belirtilen bölümlerden mezun olanlar 3 sene staj yapmalı daha sonra ilgili sınavdan yüksek almalıdır.

2021 mali müşavir olma şartları

T.C vatandaşı olunmalı,

Medeni hakları kullanabilme ehliyeti olmalı,

Kamu haklarından mahrum olunmamalı,

Taksirli suçlar hariç ; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ötürü hüküm giymiş olunmamalı,

Herhangi bir suçtan ötürü ceza ve disiplin soruşturmasının sonucunda memuriyetten çıkarılmış olunmamalı,

Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunulmamalı.

Serbest muhasebeci mali müşavir olma şartları

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak ya da diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olunmalı

Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olunmalı

Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmalı.

2021 yeminli mali müşavir olma şartları

Kişinin minimum 10 sene serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olması gerekmektedir,

Kişi yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmalıdır,

Kişi yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmalı,

İlgili kanunlara göre vergi inceleme yetkisi almış olan kişilerim, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış kişilerin bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmektedir. İlgili kanunlar gereğince vergi inceleme yetkisi almış kişiler ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş kişiler ile yukarıda belirtilen konularda profesörlük unvanı almış olanlar için sınav şartı aranmamaktadır.

Serbest muhasebeci mali müşavir maaşları 2021

En çok sorulan sorular arasında bu mesleği icra edenlerin aldıkları maaşın ne kadar olduğu yer alıyor. Bir mali müşavirin aldığı maaş ortalama 7 bin TL-15 bin TL arasındadır. Serbest muhasebeci mali müşavir maaşı ise çalıştığı kuruma göre değişmektedir. Maaş 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.