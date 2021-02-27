İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...

Mali müşavirlik nedir, nasıl olunur? Serbest muhasebeci ve mali müşavir olma şartları

Meslek seçimi yaparken birçok alan araştıran ve karar vermeye çalışan adaylar için mali müşavirlik mesleğini inceledik. Mali müşavir olmak isteyen ve nasıl olunduğunu, şartların neler olduğunu haberimizde paylaştık. Tüm detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 23:08
Mali müşavirlik nedir, nasıl olunur? Serbest muhasebeci ve mali müşavir olma şartları
Takip Et:

Lise veya dengi bir okulda muhasebe ile alakalı bölüm okuyanlar mali müşavirlik olma şartlarını araştırmaktadır. Lakin liseden mezun olunca direkt mali müşavir olma imkanı yoktur. Mali müşavir olmak için öncelikle lisans eğiti alınmalıdır. Ama bunun yanı sıra sadece lisans mezunu olduğunuzu gösteren mezuniyet belgesi yeterli değildir.

Herhangi bir üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olduktan sonra mali müşavir olabilme için başka yollardan da geçilmelidir. Lisans mezuniyetinden sonra mali müşavirlik sınavına girilmesi gerekir. İlgili sınava girdikten sonra 3 sene boyunca yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yanında staj yapılmalıdır. Lakin yüksek lisans  yapmış olanların burada avantajları vardır.

Lisans mezunu olan kişilerin staj süreleri 3 sene iken, yüksek lisans yapmış kişilerin staj süreleri 2 senedir. İlgili sınavdan yüksek puan alındıktan sonra iyi bir maaşla bu meslek yapılabilir.

Serbest muhasebeci mali müşavir olma şartları

  • T.C vatandaşı olmak,
  • İktisat, işletme, maliye, bankacılık, siyasi bilimler, hukuk, kamu yönetimi alanlarında lisans eğitimi alınmış olmalı ya da bu alanlarda yüksek lisans yapılmış olmalı,
  • Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan hal ve hareketler yapılmamalı
  • Medeni hakları kullanma ehliyeti olmalı,
  • Kamu haklarından herhangi bir nedenden dolayı mahrum bırakılmamalı,
  • Herhangi bir nedenden ötürü disiplin sonucunda memuriyetten mahrum bırakılmış olmamalı.

Eğitim alınan alana ek olarak Yükseköğretim kurumundan onaylı olan yabancı denk eğitim fakültesinden mezun olunmuş olması da mali müşavir olmaya uygundur.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra hemen istenilen yere gelinmemektedir. Öncelikle 3 sene staj süresi vardır. Bunun yanı sıra ilgili sınava girilmeli ve başarı elde edilmelidir. Sonrasında serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alınmalıdır.

3568 sayılı Yasanın 5. maddesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın şartları ise şu şekildedir:

  • Minimum 3 sene serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında staj yapılmalıdır,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olunmalıdır,
  • Kanunda belirlendiği gibi vergi inceleme yetkisi alınmış olmalı, Mesleki yeterlilik sınavından başarı ile geçmiş olanların yeminli mali müşavir sınavına girerek başarı göstermeleri gerekmektedir,
  • Serbest mali muhasebeci müşavir ruhsatı alınmış olmalıdır.

SMMM olma şartları ile alakalı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyi okuyabilirsiniz:

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının şartları

Kısaltılmış adı ile SMMM sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2021 SMMM sınav tarihi covid-19 nedeni ile ertelenmişti. 14-15 Mart 2021 tarihinde yapılması beklenen 2021/1.dönem SMMM sınavı 11-12 Temmuz’a ertelendi. Başvurusunu yapmış adaylar tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

Bunun yanı sıra 4-13 Nisan 2021’de yapılması beklenen 2021/1.dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı ise 4-13 Temmuz’a ertelendi.

18 Temmuz 2021’de yapılması beklenen 2.dönem staj giriş başvuruları da 26-27 Eylül 2021’e ertelendi. Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi aracılığı ile intenetten yapılacak. Başvuruda adaylardan taahhütname istenecek.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmak

Bu mesleği icra eden kişiler aynı zamanda işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar ve geliştirir, finans ve mail mevzuat konularında danışmanlık yapar. Mali tabloların, raporların ve beyannamelerin düzenlenmesinin yanı sıra bilirkişilik de yapabilirler. Bu mesleği icra edebilmek için 4 yıllık hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler alanlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Belirtilen bölümlerden mezun olanlar 3 sene staj yapmalı daha sonra ilgili sınavdan yüksek almalıdır.

 

2021 mali müşavir olma şartları

  • T.C vatandaşı olunmalı,
  • Medeni hakları kullanabilme ehliyeti olmalı,
  • Kamu haklarından mahrum olunmamalı,
  • Taksirli suçlar hariç ; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ötürü hüküm giymiş olunmamalı,
  • Herhangi bir suçtan ötürü ceza ve disiplin soruşturmasının sonucunda memuriyetten çıkarılmış olunmamalı,
  • Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunulmamalı.

 

Serbest muhasebeci mali müşavir olma şartları

  • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak ya da diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
  • Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olunmalı
  • Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olunmalı
  • Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
  • Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmalı.

 

2021 yeminli mali müşavir olma şartları

  • Kişinin minimum 10 sene serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olması gerekmektedir,
  • Kişi yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmalıdır,
  • Kişi yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmalı,
  • İlgili kanunlara göre vergi inceleme yetkisi almış olan kişilerim, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış kişilerin bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmektedir. İlgili kanunlar gereğince vergi inceleme yetkisi almış kişiler ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş kişiler ile yukarıda belirtilen konularda profesörlük unvanı almış olanlar için sınav şartı aranmamaktadır.

 

Serbest muhasebeci mali müşavir maaşları 2021

En çok sorulan sorular arasında bu mesleği icra edenlerin aldıkları maaşın ne kadar olduğu yer alıyor. Bir mali müşavirin aldığı maaş ortalama 7 bin TL-15 bin TL arasındadır. Serbest muhasebeci mali müşavir maaşı ise çalıştığı kuruma göre değişmektedir. Maaş 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 23:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaliMüşavirMaliMüşavirNasılOlunurMaliMüşavirOlmaŞartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Netflix'de yayınlanacak olan Türk yapımı olan Pera Palas dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 Atama sonucu oluşan taban puanları belli oldu!
PTT'den düşük faizli kredi müjdesi! PTT Bank ile emeklilere özel 60 ay vadeli 80 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası
27. dönem POMEM başvuruları tarihi
Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor? Atv Kuruluş Osman 1. ve 2. tanıtım fragmanı
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?
Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.