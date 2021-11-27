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Mali müşavir maaşı ne kadar? Mali müşavir maaşları ve iş ilanları

Mali müşavirlik, internette pek çok kişi tarafından araştırılan meslek gruplarından biridir. Peki mali müşavir nedir, ne iş yapar? Mali müşavir maaşı ne kadar? Mali müşavir olmak isteyen kişiler hangi bölümden mezun olmalıdır? Mali müşavirlik meslek kodu nedir? Gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:01
Mali müşavir maaşı ne kadar? Mali müşavir maaşları ve iş ilanları
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Mali müşavirlik mesleği işletmenin çalışma prensipleri, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak pek çok görevi yerine getirir. Peki mali müşavir nedir, görevleri nelerdir? İşte detaylar…

Mali müşavir nedir?

Mali müşavir işletmelerin hukuki, mali ve ekonomik durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri iş yerinden bağımsız olarak gerçekleştiren kişildir.

Mali müşavir maaşı 2021

Mali müşavirlik maaşları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Mali müşavir maaşı ortalama aylık 4.750 TL olarak bilinmektedir. Mali müşavir maaşı minimum 2.826 TL, en yüksek ise 9.250 TL şeklindedir. 

Mali müşavir iş ilanlarınına https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mali müşavir olabilmek için hangi okuldan mezun olmak gerekir?

Mali müşavir olmak isteyen kişiler için eğitim düzeyi minimum lisans seviyesinde olmalıdır.

Mali müşavir ne iş yapar?

Serbest muhasebeci-mali müşavirin sorumlulukları:

Mali müşavirler, serbest iş yapan kişilerin, resmi ya da özel kurumların gelir ve giderlerini defterlere kaydetmelidir.

Kişi ya da kuruluşların sorumlu oldukları vergi beyannamelerini düzenlemelidir.

Kişi ya da kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini sağlamaları gerekir.

Özel kurumların SSK ile ilişkilerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilere ait olan işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak geliştirmek, işletmecilik, finans, mali mevzuat ve bunlarla ilgili işlemleri düzenlemek, danışmanlığını yapmak.

Belgeler doğrultusunda denetim yapmak, mali tablolarla ilgili konularda rapor düzenlemek, bilirkişilik vb. işleri gerçekleştirmek.

Vergi, fon, gecikme faizi gibi cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini düzenlemek.

Kurumların ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek.

Vergi idare mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların değerlendirilmesi gibi konularda bilirkişilik yapmak.

Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasıda hakemlik yapmak, fizibilite raporları, hazırlamak vb. işlemleri gerçekleştirmek mali müşavirlerin görevleri arasındadır.

Mali müşavir meslek ana grubu

Mali müşavir meslek ana grubu: profesyonel meslek mensupları.

Meslek alt ana grubu

İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek grubu

Finans ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek birim grubu

Muhasebeciler

Mali müşavir meslek kodu

Mali müşavirlik meslek kodu 2411.07 şeklinde belirlenmiştir.


Son Güncelleme: 27.11.2021 21:01
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