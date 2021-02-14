Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Gelişen teknoloji ile birlikte e-imza adı verilen online proje imzaları sıklıkla kullanılmaya başlandı. Kurulan firmaların resmi evraklar için kullandığı mühürlerde yerini online mühür ve imzalara bırakınca pek çok kişi mali mührün ne olduğunu araştırmaya başladı.

Mali mühür nedir?

Mali mühürler, şirketlere KamuSM tarafından oluşturulan ve flaş bellek şeklinde ki imzalardır. Günümüz şirketlerinin neredeyse tamamının kullandığı bu USB şeklinde imzalar yıllık ve 3 yıllık olarak belirli ücretler karşılığında vatandaşlara verilerek resmi evrakların imzalanması ve mühürlenmesi için kullanılır.

Mali mühür nasıl alınır?

Mali mühür satın alabilmek için ilk olarak KamuSM’nin resmi intenet sitesine girilerek başvuru yapılması gerekmektedir. işlemi yapabilmek için;

KamuSM resmi intenet sitesine giriş yapılarak e-imza uygulamalarına girilmesi gerekir.

Başvuru ekranı açıldığında gerekli bilgiler yazılarak mali mühür seçilir ve işleme devam edilir.

Bilgiler eksiksiz doldurularak işlem tamamlanır.

Mali mühre başvuru yapabilmek için bilgisayarda aktif bir Java altyapısının olması gerekir.

Mali mühür ücretleri