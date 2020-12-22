Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı! Şehir ablukaya alındı

Akşam saatlerinde Malatya'dan gelen son dakika haberine göre ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı.

KIZLARDAN BİRİSİ YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU

ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU

Akşam saatlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kız yurtdunda sayım yapan görevliler 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark edince durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbarı alan polis hemen takibe başladı. Kentte giriş çıkışları tutan ve şehri ablukaya alan ekipler kız çocuklardan birisini yolda yürür halde buldu. Bulunan kız çocuğu hemen yurda tesli edilirken diğer kayıp olan 7 kız çocuğunu arama çalışmaları devam o bölgelerde devam ediyor.Ancak şuan kadar çocuklara dair bir iz, emare bulamadı.

Kent genelinde giriş çıkışları tutan güvenlik güçleri çok sayıda ekip ile arama tarama çalışmalarına devam ediyor.