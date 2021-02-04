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Malatya'da yolcu otobüsünden 3 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı!

Malatya'da polis ekipleri yolcu otobüsünü durdurarak şüphelendiği bir şahısın üst araması sırasında eşyalarının arasından tam 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından ismi açıklanmayan şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 23:08
Malatya'da yolcu otobüsünden 3 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı!
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Malatya’da Yolcu Otobüsünden 3 Kilo Esrar Çıktı! 1 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi!

Malatya’da bir yolcu otobüsünde polis ekipleri tarafından yapılan şüphelenilmesinden dolayı durduruldu. Yapılan aramalarda polis ekipleri yolcu otobüsünden 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda polis ekipleri şüphelinin eşyalarının arasında 3 kilo 100 gram kubar esrarı buldu. Şüphelinin eşyalarının arasından çıkan esrar sonucu polis ekipleri şüpheliyi hemen gözaltına aldı.

 

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 23:08
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Malatyada Yolcu Otobüsünden 3 Kilo EsrarEsrarMalatya
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