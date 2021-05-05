Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı!

’da site görevlisi ile bina sakini arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tandoğan Mahallesi Kentim Caddesi'ndeki bir sitede site görevlisi R.E. ile apartman sakini Ü.T. arasında çocuklar arasında yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.T. isimli bina sakini havaya ateş ettikten sonra tabancanın kabzasıyla R.E. isimli site görevlisini darp etti. Site Görevlisi R.E. ise bıçakla Ü.T. isimli bina sakinini göğsünden yaraladı. Yaşanan olayda yaralanan Ü.T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.