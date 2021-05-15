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Malatya'da mantar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düştü

Mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan 80 yaşındaki Vahap D. itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:45
Malatya'da mantar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düştü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Sürgü Mahallesi'nde mantar ve ot toplamak için dışarı dağlık bölgeye giden 80 yaşındaki Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya uçuruma yuvarlandı.

Feci şekilde yaralanan Vahap D.'yi görenler, olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞLI ADAMIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye yardım için gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı düştüğü kayalıklardan çıkardı. Vahap D., ambulans ile  hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
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