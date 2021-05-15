Malatya'da mantar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düştü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Sürgü Mahallesi'nde mantar ve ot toplamak için dışarı dağlık bölgeye giden 80 yaşındaki Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya uçuruma yuvarlandı.

YAŞLI ADAMIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Feci şekilde yaralanan Vahap D.'yi görenler, olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye yardım için gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı düştüğü kayalıklardan çıkardı. Vahap D., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

