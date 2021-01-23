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Malatya'da koronaya karşı sıradışı korunma: Kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar!

Malatya'da koronavirüs salgınına karşı sıradışı bir korunma yöntemi seçen bazı vatandaşlar, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar. Uzmanlar ise bilimsel bir çalışması olmayan bu yöntemin ise alerjisi olan kişilerde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyorlar.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:04
Malatya'da koronaya karşı sıradışı korunma: Kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar!
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Yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için Türkiye genelinde ilginç yöntemler geliştiriliyor. Bunun son öneği ise Malatya'dan geldi. Burada yaşayan bazı vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenilen balı farklı algılayarak ilginç bir yönteme başvurdular. 

Bal arılarının bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünen bazı kişiler kendilerini bal arılarına ısırtmaya başladılar. Periyodik şekilde bunu uygulayan vatandaşların taleplerini geri çevirmek istemeyen arıcılar, arı ısırmasının birçok hastalığa da faydalı olduğunu ile sürdüler. Uzmanların söz konusu yöntemle ilgili yorumları ise bunun bilimsel bir çalışma olmadığı ve bu yöntemin alerjisi olan kişilerde ölümlere neden olabileceği yönündeydi.

Romatizma ağrıları olduğunu ve son 5-6 yıldır kendisini arılara ısırttığını söyleyen 8 yıllık arıcı Cahit Aslan (52), koronavirüse karşı da kendisine gelen talepleri geri çevirmeyerek randevuyla arılarının olduğu yere gelen kişilerin kendilerini arılarına ısırttığını belirtti.

Yanına gelen  kişilere kafesten çıkardığı arıların iğnesini batırmasını sağlayan Cahit Arslan, bu işlemden hiçbir şekilde ücret almadığını söylerken uzman isimler bu uygulamada kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurgulayarak arı sokmasının ölümlere bile yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundular.



Son Güncelleme: 23.01.2021 14:04
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MalatyaKoronavirüsBal ArısıBal Arısına ısıtma
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