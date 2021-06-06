Malatya'da karayol üzerinde saman yüklü tır yandı

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde gerçekleşen yangında edinilen bilgilere göre 48 yaşındaki Mustafa Çelik idaresindeki bir saman yüklü tırda, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ İTFAİYEYİ ARADI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alev yanan saman balyaları söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanılan yangın olayında hafif bir şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile tedavi edilmek amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Saman yüklü tırda yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonları ile an be an kaydedildi.
Son Güncelleme: 06.06.2021 17:28