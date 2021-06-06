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Malatya'da karayol üzerinde saman yüklü tır yandı

Seyir halindeki bir saman yüklü tır yol ortasında cayır cayır yandı.

06 Haziran 2021 Pazar 17:28
Malatya'da karayol üzerinde saman yüklü tır yandı
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Malatya-Elazığ karayolu üzerinde gerçekleşen yangında edinilen bilgilere göre 48 yaşındaki Mustafa Çelik idaresindeki bir  saman yüklü tırda, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ İTFAİYEYİ ARADI

Çıkan yangının sürücü tarafından fark edilmesiyle sürücü hemen aracı terk etti. Tırı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alev yanan saman balyaları söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanılan yangın olayında hafif bir şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile tedavi edilmek amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Saman yüklü tırda yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonları ile an be an kaydedildi.


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
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