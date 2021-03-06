Malatya'da jandarma tarafından yasa dışı kenevir operasyonu: 1500 kök kenevir ele geçirildi!

Malatya iline bağlıekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yasa dışı olarak kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık tarafından alınan arama kararı sonrası belirlenen adrese drone destekli baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yasa dışı şekilde üretimi yapılan 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyon kapsamında kenevir ekimi yapan 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kenevir bitkileri gerekli işlemlerin ardından jandarma ekipleri tarafından imha edildi.