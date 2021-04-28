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Malatya'da husumetli iki aile arasında sopalı kavga: 1'i ağır 10 yaralı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan ailelerin tartışmalarının sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:48
Malatya'da husumetli iki aile arasında sopalı kavga: 1'i ağır 10 yaralı!
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Malatya ilinde aralarında husumeti bulunan iki aile arasında çıkan sopalı kavga sonucu 10 kişi yaralandı. Malatya ilinin Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucu 1’i ağır toplamda 10 kişi yaralandı. Yaşanan kavga sonucunda yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Diğer yandan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşı karşıya gelen aileler tekrardan hastane önünde kavgaya tutuştu. Hastane önünde tekrardan kavga eden taraflara güvenlik güçleri müdahalede bulundu.




Son Güncelleme: 28.04.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Malatya KavgaBattalgaziHusumetli Ailelerin Kavgası
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