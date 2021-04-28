Malatya'da husumetli iki aile arasında sopalı kavga: 1'i ağır 10 yaralı!

Malatya ilinde aralarında husumeti bulunan iki aile arasında çıkan sopalı kavga sonucu 10 kişi yaralandı. Malatya ilininilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucu 1’i ağır toplamda 10 kişi yaralandı. Yaşanan kavga sonucunda yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Diğer yandan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşı karşıya gelen aileler tekrardan hastane önünde kavgaya tutuştu. Hastane önünde tekrardan kavga eden taraflara güvenlik güçleri müdahalede bulundu.