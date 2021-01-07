İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü

Malatya Doğanşehir'de bir köyde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Dinçer akşam üstü kendi bahçelerinde hindi kestiği esnada dengesini kaybederek bıçağın üstüne düştü. Talihsiz adam bıçağın göğsüne denk gelmesiyle hayatını kaybetti.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:55
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Takip Et:

Üzücü olay akşam saatlerinde Malatya Doğanşehir'e bağlı bir köyde yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan ve çiftçilik uğraşan 60 yaşında ve 4 çocuk babası olan Mustafa Dinçer isimli vatandaş, kendi bahçelerine hindi kesmek için gitti. Elinde bıçakla bahçesinde hindi kesmeye çalışan Dinçer ayağının takılması sonucu dengesini kaybedip aniden yere düştü. 

Talihsiz adam yere düşmesiyle birlikte elinde bulunan bıçak aniden göğsüne saplandı. Olayı fark eden komşularının hemen bahçeye gelip yardım etmesiyle birlikte kanlar içinde kalan adam olduğu yerden kaldırılıp, hastaneye yetiştirildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Dinçer kan kaybından durumu ciddileşince hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Sevk edildiği hastaneyde hemen müdahale edilen ve yoğun bakıma alınan 62 yaşındaki Dinçer tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Dinçer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHindi Kestiği Sırada Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Popüler Haberler

Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Engelli maaşı kesilme sebepleri nelerdir?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?
2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
LGS 1 Haziran 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lgs tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
Süleyman Soylu pazar günü hangi kanalda ve ne zaman konuşacak?
Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize 2 Aşk oyuncuları ve konusu
KOSGEB başvuru yolları nelerdir? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? Şartları ve başvuru kanalları
Arefe günü ve kurban bayramında nöbetçi noterler var mı? 10-14 Ağustos 2019 Tarihleri nöbetçi noterleri
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Ocak 2021
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
AGİ tutarları Ocak 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Ocak 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.