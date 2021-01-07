Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü

Üzücü olay akşam saatlerinde Malatya Doğanşehir'e bağlı bir köyde yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan ve çiftçilik uğraşan 60 yaşında ve 4 çocuk babası olan Mustafa Dinçer isimli vatandaş, kendi bahçelerine hindi kesmek için gitti. Elinde bıçakla bahçesinde hindi kesmeye çalışan Dinçer ayağının takılması sonucu dengesini kaybedip aniden yere düştü.

Talihsiz adam yere düşmesiyle birlikte elinde bulunan bıçak aniden göğsüne saplandı. Olayı fark eden komşularının hemen bahçeye gelip yardım etmesiyle birlikte kanlar içinde kalan adam olduğu yerden kaldırılıp, hastaneye yetiştirildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Dinçer kan kaybından durumu ciddileşince hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevk edildiği hastaneyde hemen müdahale edilen ve yoğun bakıma alınan 62 yaşındaki Dinçer tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Dinçer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.