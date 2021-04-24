Malatya'da hareketli saatler! Husumetli iki grup silahları konuşturdu

Malatya merkeze bağlı Özalper Mahallesi'nde 4 kişi, araçlarıyla birlikte aralarında husumet olan 5 kişinin evine gitti ve silahlı saldırı gerçekleştirdi. Evde bulunan 5 kişi de kendilerine ateş açan kişilere doğru silahlarını çıkarırken karşılıklı çatışma meydana geldi. Bir süre silahları konuştuğu olayda şüphelilerden 4'ü geldikleri araçları ile olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada herhangi ölüm ve yaralanma olmazken ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi ellerinde silahları ile birlikte yakalayarak gözaltına aldılar.

Daha sonra devreye özel hareket polisler girerken adresleri belirlenen 5 kişi ise sığındıkları evlere polis baskını yapıldı. Polis ekiplerinin teslim olmaları yönünde yaptıkları ikazı dinlemeyen şüpheliler için devreye giren özel harekat etraflarının sarıldığına dair yapılan anonsun ardından bir operasyon düzenledi ve şüpheli şahısları operasyonun başlamasıyla ellerindeki 4 adet silahla birlikte yakaladı.

5 şüpheli de gözaltına alarak, sorgulamalarının yapılması için karakola götürülürken toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.