İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...

Malatya'da gerçekleşen feci kazada 3 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı

Malatya'da seyir halinde bulunan bir otomobil aynı yönde hareket halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi can verirken, 1 kişide ağır yaralandı.

22 Aralık 2020 Salı 23:40
Malatya'da gerçekleşen feci kazada 3 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı
Takip Et:

3 kişinin öldüğü bir kişininde ağır yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolunda meydana geldi.

Karayolunda seyir halinde olan bir araç sürücü bir anlık dikkatsizliği sonucu, sürücüsünün 44 yaşındaki Sami Yüce olan kamyonun dorsesine arkadan çarptı.. Gerçekleşen feci kazada, araçta bulunan yolculardan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, 28 yaşındaki Murat Akdağ ile 21 yaşındaki Cebrail Ateş ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye yaralı olarak kaldırılan Murat Akdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Cebrail Ateş’in tedavisi sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında otoyol bir süre trafiğe kapatılırken araçların çekilmesi ile birlikte otoyol trafiğe açıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. 

3 kişinin feci bir şekilde öldüğü kazada, kazaya karışan otomobil demir yığınına dönerken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 23:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de acı olay! Çöp konteynerine bırakılan bebek hayatını kaybetti
Çanakkale'de acı olay! Çöp konteynerine bırakılan bebek hayatını kaybetti
Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı! Şehir ablukaya alındı
Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı! Şehir ablukaya alındı
Koronavirüs bir aileyi yok etti
Koronavirüs bir aileyi yok etti
Korona virüs hastalığı bir aileyi yok etti
Korona virüs hastalığı bir aileyi yok etti
105 yaşındaki Nuri dede önce kanseri sonra korona virüsü yendi
105 yaşındaki Nuri dede önce kanseri sonra korona virüsü yendi
Üniversite yerleşkesine kampa giden gençler ceset buldu
Üniversite yerleşkesine kampa giden gençler ceset buldu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
Altın ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 23 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 23 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 23 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Aralık 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Aralık 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Reyting Sonuçları 1 Temmuz Pazartesi 2019 - Tv program ve dizileri yarışında lider kim oldu?
Tiktok para kazanma nasıl yapılır? Tiktok para kazanma şartları
La Casa de Papel 4. sezonda Nairobi ölüyor mu? Yeni sezonda yok mu?
Erkenci Kuş dizisi Başak Güroz kimdir? Oyuncunun rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
TRT’nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı’ndaki şarkılar çok beğenildi!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Aralık 2020 Çarşamba
Kanal D canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çukur Yasmin kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Star TV İbo Show'un yeni bölüm konukları 26 Aralık 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Aralık 2020 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.