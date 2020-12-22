Malatya'da gerçekleşen feci kazada 3 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı

3 kişinin öldüğü bir kişininde ağır yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolunda meydana geldi.

Karayolunda seyir halinde olan bir araç sürücü bir anlık dikkatsizliği sonucu, sürücüsünün 44 yaşındaki Sami Yüce olan kamyonun dorsesine arkadan çarptı.. Gerçekleşen feci kazada, araçta bulunan yolculardan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, 28 yaşındaki Murat Akdağ ile 21 yaşındaki Cebrail Ateş ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye yaralı olarak kaldırılan Murat Akdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Cebrail Ateş’in tedavisi sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında otoyol bir süre trafiğe kapatılırken araçların çekilmesi ile birlikte otoyol trafiğe açıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

3 kişinin feci bir şekilde öldüğü kazada, kazaya karışan otomobil demir yığınına dönerken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.