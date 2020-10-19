Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!

Üzücü olay akşam saatlerinde Malatya Kulancak'ta yaşandı.

İlçede yaşayan ve avcılık ile uğraşan 45 yaşındaki Mehmet Kaya arkadaşlarıyla birlikte ava çıktı. Kayalık bölgelerde avlanan Kaya, bir süre sonra aniden dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Olayı gören Mehmet Kaya'nın arkadaşları durumu hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Talihsiz adamın düştüğü bölgeye gelen ekipler 2 saat süren çalışma sonrasında Kaya'nın düştüğü bölgeye ulaştı ve yapılan ilk incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 45 yaşındaki Mehmet Kaya'nın cenazesi ekipler tarafından yukarıya çıkarıldı ve ambulans ile otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıld.

Jandarma olayla ilgili olarak incelesini sürdürüyor.