Malatya’da çıkan kavgada silahlar patladı! 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı kısıtlamanın uygulamada olduğu gece saatlerinde Malatya'da yaşandı..

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte yaşayan ve önceden aralarında henüz sebebi bilinmeyen husumet bulunan iki grup arkadaş mahallede gece saatlerinde karşılaştı. Husumetli grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında patlayan silahlardan çıkan kurşunlar grup içinde bulunan Emrah Dalkılıç, arkadaşı Mehmet D. ile Emre B'ye isabet etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine giden ekipler kurşunların isabet ettiği 3 arkadaşı yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede ki doktorların tüm çabalarına rağmen Emrah Dalkılıç, hayatını kaybetti.Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen üç şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.