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Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

Malatya'da dini nikahlı olarak yaşayan 45 yaşındaki Hüseyin Ördek ve 37 yaşındaki Nergiz Beyaz aralarında çıkan kavga sonucu birbirlerini bıçakladı. Çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:06
Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı
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İki kişinin ölümü ile sonuçlanan üzücü olay bugün Malatya'da yaşandı.

Kente yaşayan ve aralarında dini nikah olan 45 yaşındaki Hüseyin Ördek ile 37 yaşındaki Nergiz Beyaz arasında akşam saatlerinde bilinmeye nedenler tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çift birbirlerine bıçakla saldırdı ve her ikiside yaralandı.

Kavgayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler ağır yaralanan çifti yaptıkları ilk müdahale sonrasında  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ördek ve Beyaz tüm çabalara rağmen kan kaybından hayatlarını kaybetti.

Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yaşandığı evde olay yeri inceleme yaparak delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBirbirini Bıçaklama
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