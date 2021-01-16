Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

İki kişinin ölümü ile sonuçlanan üzücü olay bugün Malatya'da yaşandı.

Kente yaşayan ve aralarında dini nikah olan 45 yaşındaki Hüseyin Ördek ile 37 yaşındaki Nergiz Beyaz arasında akşam saatlerinde bilinmeye nedenler tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çift birbirlerine bıçakla saldırdı ve her ikiside yaralandı.

Kavgayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler ağır yaralanan çifti yaptıkları ilk müdahale sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ördek ve Beyaz tüm çabalara rağmen kan kaybından hayatlarını kaybetti.

Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yaşandığı evde olay yeri inceleme yaparak delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.