Malatya'da birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

İki kişinin ölümü ile sonuçlanan üzücü olay bugün Malatya'da yaşandı.
Kente yaşayan ve aralarında dini nikah olan 45 yaşındaki Hüseyin Ördek ile 37 yaşındaki Nergiz Beyaz arasında akşam saatlerinde bilinmeye nedenler tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çift birbirlerine bıçakla saldırdı ve her ikiside yaralandı.
Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yaşandığı evde olay yeri inceleme yaparak delil topladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 16.01.2021 21:06