İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Malatya'da balkondan düşen 2 yaşındaki küçük çocuğu yoldan geçenler farketti

Malatya'da balkondan aşağı düşen 2 yaşındaki çocuğu yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Minik çocuk hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:05
Malatya'da balkondan düşen 2 yaşındaki küçük çocuğu yoldan geçenler farketti
Takip Et:

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen olayda gelen bilgilere göre Çirikpınar Mahallesi'nde Ali Efendi Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı müstakil evin balkonunda oyun oynadığı sırada 2 yaşındaki K.K. bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağıya beton zemine düştü.

Düşmenin etkisi ile yaralanan 2 yaşındaki çocuk yoldan geçen kişilerin fark etmesi ile ailesi durumdan haberdar edildi.Olayın ekiplere ihbar edilmesi  üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alınırken olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?
Günlük burç yorumları; 2021 Haziran ayı 4 Haziran Cuma burç yorumları
Günlük burç yorumları; 2021 Haziran ayı 4 Haziran Cuma burç yorumları
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Türkiye ne kadar Suriyeli var? 2021 yılı Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı
Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?
Çamlıca kulesi giriş ücreti kaç lira?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz dizileri ve yapımları
TV8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 4 Haziran 2021 Cuma Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Emanet 194.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Haziran 2021
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.