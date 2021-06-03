Malatya'da balkondan düşen 2 yaşındaki küçük çocuğu yoldan geçenler farketti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen olayda gelen bilgilere göre Çirikpınar Mahallesi'nde Ali Efendi Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı müstakil evin balkonunda oyun oynadığı sırada 2 yaşındaki K.K. bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağıya beton zemine düştü.

Düşmenin etkisi ile yaralanan 2 yaşındaki çocuk yoldan geçen kişilerin fark etmesi ile ailesi durumdan haberdar edildi.Olayın ekiplere ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alınırken olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak olay ile ilgili soruşturma başlattı.