Malatya'da balkondan düşen 2 yaşındaki küçük çocuğu yoldan geçenler farketti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen olayda gelen bilgilere göre Çirikpınar Mahallesi'nde Ali Efendi Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı müstakil evin balkonunda oyun oynadığı sırada 2 yaşındaki K.K. bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağıya beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alınırken olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 23:05