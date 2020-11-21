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Malatya'da balık tutmak için sulama kanalına giden 2 çocuk kanala düşerek boğuldu

Malatya Daren ilçesinde sulama kanalına balık tutmak için giden 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk kanala düşerek boğuldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:56
Malatya'da balık tutmak için sulama kanalına giden 2 çocuk kanala düşerek boğuldu
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Boğulma olayı bugün Malatya Daren ilçesinde yaşandı.

ilçede yaşayan 4 arkadaş balık tutmak için yakınlarında sulama kanalına gitti. Bir süre burada balık tutmaya çalışan çocuklardan 9 yaşındaki Hakkı Aslan ve 11 yaşındaki İbrahim Gülmez dengelerini kaybederek kanala düştü.

Akıntı ile birlike suda kaybolan arkadaşlarını gören diğer iki çocuk olayı hemen yakınlarına iletti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ


Haber alan çocukların yakınları mahalleli hemen çocukları aramaya başladı. 9 yaşındaki Hakkı Aslan aramalar sonucu yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu ve sudan çıkarılarak hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Suya düşen diğer çocuk İbrahim Gülmez ise ekiplerin araması sonucu düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre ilerde bulundu ve suda çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede Gülmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çocukların cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:56
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MalatyaBoğulma Vakası2 çocuk Boğuldu
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