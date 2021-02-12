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Malatya'da asayiş uygulamasında aranması olan 12 şüpheli yakalandı!

Malatya ilinde Asayiş polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada farklı suçlardan aranması olan 12 şüpheli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında toplamda 4 bin 418 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada çok sayıda silah ve uyuştucu madde ele geçirildi.

12 Şubat 2021 Cuma 19:10
Malatya'da asayiş uygulamasında aranması olan 12 şüpheli yakalandı!
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Malatya’da Asayiş Uygulamasında Aranan 12 Şüpheli Yakalandı!

Malatya’da asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 418 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken aranması olan 12 şüpheli şahısta kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet müdürlüklerince dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı, 27 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Uygulama noktasında 1241 araç, 215 ticari taksi ve 154 motosiklet denetlendi. Uygulama noktasından geçen 25 araca da cezai işlem uygulanırken çalıntı olan 1 motosiklette yakalandı.

Asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız otomatik tüfek ve 17 adet kartuş, 145 adet uyuşturucu hap, 10,27 gram esrar ile beraber az miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:10
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Malatyada Asayiş UygulamasıMalatyaPolis
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