Malatya'da akıl almaz olay! Babasını öldürüp okula gitti

Akıl almaz olay bugün Malatya Yeşilyurt'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede hayatını sürdüren 40 yaşındaki Reşat Aksakal isimli kişi evinde komşuları tarafından kanlar içinde yere yığılmış vaziyette bulundu. Olayın ekiplere ihbar edilmesiyle birlikte kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis ekipleri Aksakal'ın evine geldi. Yapılan ilk incelemede 40 yaşındaki Aksakal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili olarak hemen soruşturma başlattı.

OKULDA GÖZ ALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis evde yaşananolayı sonrasında 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.'nın evden çıkarakğini öğrendi. Hareket geçen ekipleri lise öğrencisini şüpheli olarak okulda gözaltına aldı.A.A'nın sabah okulda arkadaşlarına evde babasını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi.

Ekiplerin olay yeri incelemesinden sonra babanın cansız bedeni morga kaldırıldı. Otopsi sonrasında olayın netleşmesi bekleniyor.