İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Malatya'da akıl almaz olay! Babasını öldürüp okula gitti

Malatya Yeşilyurt'ta yaşanan akıl almaz olayda 15 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdükten sonra okula gitti. İhbarı alan ekipler babasını öldüren genci okulda göz altına aldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 19:30
Malatya'da akıl almaz olay! Babasını öldürüp okula gitti
Takip Et:

Akıl almaz olay bugün Malatya Yeşilyurt'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede hayatını sürdüren 40 yaşındaki Reşat Aksakal isimli kişi evinde komşuları tarafından kanlar içinde yere yığılmış vaziyette bulundu. Olayın ekiplere ihbar edilmesiyle birlikte kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis ekipleri Aksakal'ın evine geldi. Yapılan ilk incelemede 40 yaşındaki Aksakal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili olarak hemen soruşturma başlattı.

OKULDA GÖZ ALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis evde yaşanan cinayet olayı sonrasında 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.'nın evden çıkarak okula gittiğini öğrendi. Hareket geçen ekipleri lise öğrencisini şüpheli olarak okulda gözaltına aldı.A.A'nın sabah okulda arkadaşlarına evde babasını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi.

Ekiplerin olay yeri incelemesinden sonra babanın cansız bedeni morga kaldırıldı. Otopsi sonrasında olayın netleşmesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaCinayetBabasını öldürdüOkula Gitti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021 Nuray Sayarı astrolojik yıldız falı burç yorumları
Günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021 Nuray Sayarı astrolojik yıldız falı burç yorumları
Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri
Duvardaki pastel boya lekesi çıkarma püf noktaları ve yöntemleri
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
UAVT adres kodu nedir? NVİ UAVT adres kodu oluşturma işlemleri
2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları
2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
Köpeğinize tasma alırken nelere dikkat edilmeli?
Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi
Devlet çeyiz parası ve düğün yardımı desteği başvuru şartları ve başvuru adresi

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan nerelidir?
Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Oktay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Çukur dizisindeki İskender karakteri kimdir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Volkan Uygun kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon (Mete Deran) kimdir?
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Yasak Elma dizisi Lila’yı kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman'ın biyografisi
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman (Uğur Güner) kimdir?
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi kaç bölüm sürecek, final tarihi ne zaman?
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı ve oynadığı diziler
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan karakterini kim canlandırıyor? Serdar Kılıç kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.