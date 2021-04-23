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Malatya'da aile içi tartışmada kan döküldü

Malatya'da eşiyle tartışan bir kişi kendisini silahla vurarak ağır şekilde yaralandı.

23 Nisan 2021 Cuma 23:23
Malatya'da aile içi tartışmada kan döküldü
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Malatya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde iddialara göre Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 33 yaşındaki D.Ç.  ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından D.Ç. geçirdiği sinir krizi sonrasında boş bir odaya geçerek kendinin kilitledi sonra tabanca ile başına ateş etti. Kendini vurarak ağır bir şekilde yaralanan genç kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Yaşanan korkunç olay sonrasında Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde D.Ç. ‘nın kendini vurduğu tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Öte yandan hastanede tedavisi süren D.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi. Olay ile ilgili D.Ç.’nin eşi ifadesinin alınması için karakola götürülürken soruşturma başlatıldı.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
TartışmaMalatya
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