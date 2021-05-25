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Malatya'da 5 gündür kayıp olan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Malatya’da beş gündür kayıp olan 26 yaşındaki gencin bugün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler olayla ilgili araştırmalara devam ediyor...

25 Mayıs 2021 Salı 23:41
Malatya'da 5 gündür kayıp olan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Malatya Battalgazi’de hayatını sürdüren 26 yaşındaki Yunus Akan'a Cuma gününden bu yana ulaşamayan ailesinin polise başvurmasıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kayıp gencin en son irtibata geçtiği kişilerin de ifadelerini alan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Akan'ın en son görüldüğü Hekimhan’da yoğun arama yapmaya başladı. Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde yapılan aramalarda kayıp gencin cansız bedenine su kuyusunda rastlanıldı.

AFAD ile itfaiye ekiplerinin yardımı ile gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla hakkında iki şüpheli  gözaltına alınırken başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.


Son Güncelleme: 25.05.2021 23:41
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Malatyada 5 Gündür Kayıp Olan Gencin Cansız Bedenine UlaşıldıMalatyaKayıp
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