Malatya Kale'de yaşanan kazada 3 kişi yaralandı!

Malatya Kale’de bir otomobille traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Gelen bilgilere göre Malatya – Elazığ karayolu Kale İlçesi mevkiinde M. B’nin kullandığı Renault marka otomobille M. Ç’nin kullandığı Ferguson marka traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada iki aracın sürücüleri dışında traktörde yolcu olarak yer alan bir kişi de yaralandı.

Yaralanan üç kişi kaza alanına gelen 112 sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.