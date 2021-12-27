Koronavirüs salgının Türkiye’ye görülmeye başladığı Mart 2020’den bu yana birçok insan ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Belediyeler ise bu zorluğu biraz olsun hafifletmek adına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu belediyelerden birisi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç sahibi olan kişi ve ailelere çeşitli yardımlar yapıyor. Peki Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarına nasıl başvurulur? Başvuru nasıl sorgulanır?

Yardımlara Nasıl Başvurulur?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı yardımlara başvuran vatandaşların öncelikle maddi durumları inceleniyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları tespit ediliyor. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar ise belediyenin yardımlarından faydalanabiliyor. Başvuru yapmak için ilk şart başvuru yapan kişinin Malatya ili sınırları içerisinde ikamet etmesi. Malatya dışında yaşayan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmadan reddediliyor. İşte yardımlara başvurmak için gereken şartlar:

- Hiçbir gelire sahip olunmaması veya elde edilen gelirin ailenin geçimi için yeterli olmaması

- Ailesinin geçimini sağlayan kişi veya kişilerin çeşitli sağlık sorunlar nedeniyle çalışmaya elverişli olmaması

- Ağır kazalar geçirerek iş göremezlik raporu olan ve çalışmaya elverişli olmayanlar

- Eşi vefat eden kişiler

- Açlık sınırının altında yaşayan ve yaşam standartları normalden daha düşük olanlar

- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar

Bu şartları sağlayan aileler veya kişiler belediyenin sağladığı çeşitli yardımlardan faydalanabilecek. Yardımlara başvurmak isteyen kişilerin ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlayan belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler belediye yetkilileri tarafından incelendikten sonra olumlu bir geri dönüş alınması halinde yardımlar ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. Yardımların ulaştırılması ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla gerçekleşiyor.

İhtiyaç sahibi olduklarını kanıtlayan vatandaşların başvuru yapmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak. Başvuru yapmak isteyen kişilerin Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi intenet sitesine müracaat etmeleri gerekiyor. İntenet başvurusu dışında belediyenin binası şahsen giderek de başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Binanın hizmet bölümü bu başvuruları kabul ediyor. Yapılacak olan yardımlar uzun bir süreyi kapsayacak. İşte o yardımlardan bazıları:

- Nakit para yardımı

- Eşya yardımı

- Yakacak yardımı

- Yiyecek ve kuru gıda yardımı

- Sağlık yardımı

Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Yardım başvurusunun yapılması sonrasında sıra yapılan başvurunun sorgulanması işlemine geliyor. Belediyenin başvurusunun sorgulanmasını isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden sorgularını yapabilirler. E-Devlet şifresi olmayan kişiler şifreyi almak için bulundukları yere en yakın olan PTT şubesine gidebilirler. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin binasına şahsen giderek sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Başvuruların sonuçlanması genelde 1 aylık bir süre alabiliyor. Bu süreyi aşan başvurular olur ise belediyenin hizmet binasına müracaat edilmesi gerekiyor.