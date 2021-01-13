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Malatya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Malatya'da bulunan askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Malatya'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Malatya'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
Malatya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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MALATYA

 ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 99 95

Faks:

 0 422 324 75 26

malatya_asal_blg@msb.gov.tr

MALATYA ASKERLİK ŞUBE

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

AKÇADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

ARAPGİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Mehmet Akif Mah. Ömer Baba Cad. NO:1 Arapgir/MALATYA

Tel: 

0 422 811 30 30 

Faks:

 0 422 811 27 86 

arapgir_as_sb@msb.gov.tr

ARGUVAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

BATTALGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

DARENDE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Hacı Derviş Mah. Veli Efendi Sok. NO:1 Darende/MALATYA

Tel: 

0 422 615 10 51

Faks:

 0 422 615 22 07 

darende_as_sb@msb.gov.tr

DOĞANŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yeni Mah. Kaymakamlık Binası Kat.1 Doğanşehir/MALATYA

Tel: 

0 422 517 10 58

Faks:

 0 422 517 38 05 

dogansehir_as_sb@msb.gov.tr

DOĞANYOL ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Taş Başı Mah. Atatürk Cad. NO:13 Pütürge/MALATYA

Tel: 

0 422 561 26 05   

Faks:

 0 422 561 23 50 

puturge_as_sb@msb.gov.tr

HEKİMHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Köprülü Mehmet Paşa Mah. Malatya Cad. NO:181 Hekimhan/MALATYA

Tel: 

0 422 713 19 01

Faks:

 0 422 713 34 26 

hekimhan_as_sb@msb.gov.tr

PÜTÜRGE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Taş Başı Mah. Atatürk Cad. NO:13 Pütürge/MALATYA

Tel: 

0 422 561 26 05   

Faks:

 0 422 561 23 50 

puturge_as_sb@msb.gov.tr

KALE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

KULUNCAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Hacı Derviş Mah. Veli Efendi Sok. NO:1 Darende/MALATYA

Tel: 

0 422 615 10 51

Faks:

 0 422 615 22 07 

darende_as_sb@msb.gov.tr

YEŞİLYURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

YAZIHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA

Tel: 

0 422 323 11 89

Faks:

 0 422 323 99 44

malatya_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 10:09
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MalatyaAskerlikşube
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