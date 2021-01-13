Malatya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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MALATYA
ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 99 95
Faks:0 422 324 75 26
malatya_asal_blg@msb.gov.tr
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MALATYA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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AKÇADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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ARAPGİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Mehmet Akif Mah. Ömer Baba Cad. NO:1 Arapgir/MALATYA
Tel:0 422 811 30 30
Faks:0 422 811 27 86
arapgir_as_sb@msb.gov.tr
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ARGUVAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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BATTALGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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DARENDE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Hacı Derviş Mah. Veli Efendi Sok. NO:1 Darende/MALATYA
Tel:0 422 615 10 51
Faks:0 422 615 22 07
darende_as_sb@msb.gov.tr
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DOĞANŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yeni Mah. Kaymakamlık Binası Kat.1 Doğanşehir/MALATYA
Tel:0 422 517 10 58
Faks:0 422 517 38 05
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DOĞANYOL ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Taş Başı Mah. Atatürk Cad. NO:13 Pütürge/MALATYA
Tel:0 422 561 26 05
Faks:0 422 561 23 50
puturge_as_sb@msb.gov.tr
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HEKİMHAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Köprülü Mehmet Paşa Mah. Malatya Cad. NO:181 Hekimhan/MALATYA
Tel:0 422 713 19 01
Faks:0 422 713 34 26
hekimhan_as_sb@msb.gov.tr
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PÜTÜRGE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Taş Başı Mah. Atatürk Cad. NO:13 Pütürge/MALATYA
Tel:0 422 561 26 05
Faks:0 422 561 23 50
puturge_as_sb@msb.gov.tr
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KALE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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KULUNCAK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Hacı Derviş Mah. Veli Efendi Sok. NO:1 Darende/MALATYA
Tel:0 422 615 10 51
Faks:0 422 615 22 07
darende_as_sb@msb.gov.tr
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YEŞİLYURT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
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YAZIHAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Zafer Mah. Hastane Cad. Orduevi Karşısı MALATYA
Tel:0 422 323 11 89
Faks:0 422 323 99 44
malatya_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 13.01.2021 10:09