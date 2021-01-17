Malatya askere kaç gönderiyor? 2021 Malatya merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Yeni bir yıla girişin ardından 2021 yılı itibarıyla 20 yaşına girmiş sayılan 2001 doğumlu askerlik çağına gelmiş olan asker adayları için Milli Savunma Bakanlığı hangi ilden ne kadar asker adayının silah altına alınacağı ve ne zaman gideceğini açıkladı. Malatya ilinde bulunan 13 ilçede askerlik çağına gelen asker adaylarının vatani görevini yerine getirmek için ne zaman askere alınacağını değerli okurlarımız için haberimizde derledik.
Malatya ili için yayınlanan listede Battalgazi, Darende, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge ilçeleri 3 tertip, Akçadağ, Arguvan, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçeri 4 tertip, Arapgir ve Doğanşehir ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler ise 1 tertip olarak vatani görevini yerine getirmek için askere alınacaklar.
Malatya askerlik celp tarihleri
Doğanşehir - Şubat Celbinde
Battalgazi - Ağustos Celbinde
Darende - Ağustos Celbinde
Doğanyol - Ağustos Celbinde
Hekimhan - Ağustos Celbinde
Pütürge - Ağustos Celbinde
Akçadağ - Kasım Celbinde
Arguvan - Kasım Celbinde
Kale - Kasım Celbinde
Yazıhan - Kasım Celbinde
Yeşilyurt - Kasım Celbinde
Arapgir - Kasım Celbinde