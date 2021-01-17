Malatya askere kaç gönderiyor? 2021 Malatya merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Yeni bir yıla girişin ardından 2021 yılı itibarıyla 20 yaşına girmiş sayılan 2001 doğumlu askerlik çağına gelmiş olan asker adayları için Milli Savunma Bakanlığı hangi ilden ne kadar asker adayının silah altına alınacağı ve ne zaman gideceğini açıkladı. Malatya ilinde bulunan 13 ilçede askerlik çağına gelen asker adaylarının vatani görevini yerine getirmek için ne zaman askere alınacağını değerli okurlarımız için haberimizde derledik.

Malatya ili için yayınlanan listede Battalgazi, Darende, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge ilçeleri 3 tertip, Akçadağ, Arguvan, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçeri 4 tertip, Arapgir ve Doğanşehir ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler ise 1 tertip olarak vatani görevini yerine getirmek için askere alınacaklar.

Malatya askerlik celp tarihleri

Doğanşehir - Şubat Celbinde

Battalgazi - Ağustos Celbinde

Darende - Ağustos Celbinde

Doğanyol - Ağustos Celbinde

Hekimhan - Ağustos Celbinde

Kuluncak - Ağustos Celbinde

Pütürge - Ağustos Celbinde

Akçadağ - Kasım Celbinde

Arguvan - Kasım Celbinde

Kale - Kasım Celbinde

Yazıhan - Kasım Celbinde

Yeşilyurt - Kasım Celbinde

Arapgir - Kasım Celbinde