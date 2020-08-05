Mal paylaşımı silahları ateşledi

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Afyonkarahisar’da Sinanpaşa’ya bağlı Nuh köyünde N.A ve ağabey H.A mal paylaşımı için babasıyla konuşmaya gitti.İddiaya göre arazi ve oturduğu evi babasından isteyen N.A babası ve ağabeyi İ.A. karşı çıkınca sinirlenerek evden çıktığında eve tüfekle ateş açtı.Olay anında yanında olan H.A. tüfeği zorla N.A.’nın elinden alarak ve arabaya bindirerek olay mahallinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken,baba M.A ve İ.A jandarmaya giderek şikayetçi oldu.Olaya karışan iki kardeş gözaltına alındı.

