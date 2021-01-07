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Makyaj bazı ne işe yarar? Nasıl kullanılmalıdır?

Birçok kadın tarafından merak edilen konulardan biriside makyaj bazının ne işe yaradığı oldu. Bu yöntemi fazla kişi tarafından bilinmemesi internet üzerinden en çok araştırılan konulardan birisi olmasına neden oldu. Makyaj bazlarını çeşidi ve cilde nasıl uygulanması gerektiği araştırılmaya devam ediliyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 02:03
Makyaj bazı ne işe yarar? Nasıl kullanılmalıdır?
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Pek çok kadın makyaj bazlarının ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini merak etmeye başladı. Birden fazla çeşidi bulunan makyaj bazının ne işe yaradıkları araştırılmaya başlandı.

Makyaj bazı, en kolay ifade ile cildi makyaj için hazırlar. Fondöten pudra, göz farı ve rujuna kadar uyguladığınız tüm ürünlerin daha iyi kalmasını ve makyajınızın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Çoğumuz makyaj yaparken baz kullanmayı tercih etmiyoruz. Aslında, fazladan yalnızca birkaç dakika süren basit bir uygulama sizi çok daha iyi gösterecektir.

Makyaj bazı ne işe yarar?

İyi makyaj birçok adımdan oluşur. Sonuç olarak makyajın uzun sürdüğünü ve her adımın işinizi daha da zorlaştırdığını düşünebilirsiniz. Makyaj bazı kullanmalı mıyım diye soruyorsanız, daha profesyonel bir görünüm için cevabımız evet. Makyaj bazı kullanmanız için nedenler aşağıdaki gibidir.

Pürüzsüz bir temel oluşturur

Makyajın pürüzsüz görünmesi için istenilen cilt dokusunun oluşturulmasına yardımcı olur. Krem, jel ve sprey şeklindeki makyaj bazlarının uygulaması kolaydır. Silikon polimer içeren makyaj bazları gözenekleri doldurur, ince çizgileri kapatır ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Fondöten, göz farı ve ruj öncesinde uygulanan makyaj bazı makyajın daha doğal görünmesini sağlar.

Makyajın kalıcılığını artırır

Makyaj bazı, bariyer görevi görerek cildi korur. Ayrıca bazla kuruluğu veya parlamayı kontrol edebilirsiniz. Cildiniz çok yağlıysa, kuruysa nemlendirir. İdeal bir dengeleyici olarak çalışır. Sonuç olarak makyajınız gün boyunca daha dayanıklı hale gelir.

Cilt bakımını destekler

Makyaj bazları, cilt bakımı rutininizin bir parçası olan iyileştirici kremleri korur ve korur. Tedavide kullanılan dermokozmetik veya farmasötik ürünleri (ilaçları) makyaj öncesi rahatlıkla kullanmanızı sağlar.

Güneş kremi kullanımını kolaylaştırır.

Bazı, güneş kremleri makyajınızın altına uygulandığında makyajınızın görünümünü bozabilir. Güneş kreminin üzerine makyaj yaparsan makyajı kolaylaştırabilirsin. Hem güneş kreminin hem de makyajın dayanıklılığını artırır.

Göz makyajını bir üst noktaya taşır

Gün içerisinde göz kapaklarının nemlendirilmesi sonucu göz farı görünümü bozulur. Birikme, silme ve topaklanma gibi istenmeyen etkiler vardır. Far bazı, göz kapağı ve çevresindeki kusurları örter. Farların renklerini ayırt eder. Gün boyu dayanıklılık sağlar. Far kullanmadığınızda bile pürüzsüz ve tonal bir bütünlük için kullanabilirsiniz.

Rujun canlılığını ve kalıcılığını artırır

Ruj bazı, dudaklarınızı daha pürüzsüz hale getirir. Ruj rengini ortaya çıkarır. Rujun uygulanmasını kolaylaştırır. Dudaklarınızı belirginleştirir taşmasını engeller.

Kirpiklerin hacimli ve pürüzsüz görünmesini sağlar

Maskara bazı, kirpikleri korur ve maskarayı hazırlar. Maskara uygulamadan önce temel makyajı uygularken kirpikler daha dolgun, dolgun ve pürüzsüz görünür. Maskaranın gün içerisinde taşmasını engeller ve dayanıklılığını arttırır.

Cilt Tipine Uygun Makyaj Bazı Nasıl Seçilir?

Makyaj bazı satın alırken uygulama yerini, cilt tipini ve cilt durumunu dikkate alın. Makyaj bazları, fondöten bazı, göz farı bazı ve ruj bazı gibi uygulama alanlarına ayrılmıştır. Temelde aynı şeyi yapıyorlar. Ancak göz çevresi daha ince ve daha hassas olduğu için gözler için özel tasarlanmış ürünlerin tercih edilmesi önerilir.

Bir makyaj bazı seçerken, bu bazların özelliklerine dikkat edin. Öneğin, ince çizgileriniz veya lekeleriniz varsa, bu kusurları gizlemek için özel olarak tasarlanmış ürünleri seçin. Kızarıklıktan mustaripseniz, yeşil ton fondöten rengi eşitlemeye yardımcı olur. Cilt tipinizi kontrol edin ve doğru olanı satın alın.

Kuru ciltler için:

Nemlendirici makyaj bazları, kuru cildin makyaj görünümü üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırır. Kuru cilde uygun olan temel seçenekler arasında yağ, vitamin ve bitkisel yağlara dayalı ürünleri tercih edebilirsiniz.

Yağlı ciltler için:

Mat etkisi ve akışkan formlu ürünleri tercih edin. Fazla yağı emen bir makyaj bazı, makyajınızın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Karma ciltler için:

Cildiniz donuksa, hafifletici ürünler deneyin. Mat görünümlü fondötenler karma ciltler için mükemmeldir. Çok fazla yağlı baz kullanmaktan kaçının.

Makyaj bazı nasıl uygulanır?

Fondötenden önce cildi nazikçe temizleyin. Cilt rutininizden bir nemlendirici veya güneş kremi uygulayın. Fondöten uygulamadan önce kremin tamamen emilmesini bekleyin. Elinize bezelye büyüklüğünde bir baz alın ve yüzünüzün merkezinden başlayarak dairesel hareketlerle yüzünüzün her yerine yayın. Makyaj bazını uygularken bir sünger veya fırça da kullanabilirsiniz.

Baz kullanırken, ince bir astar oluşturulmasına dikkat edin. Bazın kuruması için birkaç dakika bekleyin. Bir fondöten kullanmak istemiyorsanız ve çok kusurlu bir cildiniz yoksa, bazın kendisini kullanabilirsiniz. Hafif kusurları maskeleme etkisi ile cilt tonunu eşitler ve daha iyi bir görünüm sağlar. Makyaj bazını uyguladıktan sonra istediğiniz ürünü ince bir tabaka ile uygulayabilirsiniz. Maskara bazı tıpkı bir maskara gibi uygulanır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 02:03
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Anahtar Kelimeler:
Makyaj BazıMakyajCiltTemizleme
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