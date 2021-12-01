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Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?

İstenilen çap ve boyutta tel yapması için tel yapan makinayı ayarlayan kişiye Tel Çekme İşçisi denilmektedir. Tel Çekme İşçisi mesleğine sahip olanlar ne kadar maaş alıyor? Tel Çekme İşçisi maaşlarının ne kadar olduğu ve birçok bilgi haberimizde.

01 Aralık 2021 Çarşamba 04:07
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?
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Tel Çekme İşçisi kime denir?  

İsteğe bağlı olarak değişen tel boyutlarını oluşturması için tel yapma makinasını ayarlayan ve makinayı işlenme sokan kişiye Tel Çekme İşçisi adı verilmektedir. 

Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadardır?   

Bu mesleği yapan bir kişi aylık, ortalama olarak 3.350 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.950 TL’dir.    

Tel Çekme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir? 

Bu mesleğe sahip olmak isteyenlerin Ortaöğretim eğitimi almış olması gerekmektedir.

Tel Çekme İşçisi ne yapar?

  • Gerekli olan kalıpları ayarlamak ya da derecelerine göre sıralamak 
  • Sıcak ya da soğuk telin veya çubuğun ucunu çekiçle döverek sivrilterek kalıbın ortasından geçirmek ve otomatik olan sarma tamburuna tutturup, tamburu çalıştırmak 
  • İstenilen çapa ulaşana kadar tel veya çubuğu kalıbın içinden çekmek 
  • Tel çekme işleminin kolay olması için teli yağlamak gibi ve buna benzer birçok görev ve işlemleri yerine getirir. 

Tel Çekme İşçisi meslek ana grubu nedir?   

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar  

Meslek alt ana grubu nedir?   

Sabit Tesis ve Makine Operatörleri 

Tel Çekme İşçisi meslek grubu nedir?   

Metal İşleme ve Perdahlama Tesisi Operatörleri   

Tel Çekme İşçisi birim grubu nedir? 

Metal İşleme Tesisi Operatörleri  

Tel Çekme İşçisi meslek kodu nedir? 

Türk Meslekler sözlüğünde Tel Çekme İşçisi meslek kodu 8121.67’dir. 


Son Güncelleme: 01.12.2021 04:07
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