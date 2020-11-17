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Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı

Kartal Sahil yolunda makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Ağaca çarpan araç takla atarak ikiye bölündü. Sürücü ağır yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

17 Kasım 2020 Salı 10:16
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı
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Trafikte makas terörü gece saatlerinde İstanbul Kartal Sahil yolunda yaşandı.

Gece geç saatlerde sürücü Özgür Karataş olan bir otomobil sahil yolunda seyir halindeyken makas attı. Makas attığı sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu hakimiyetini ve kontrolünü kaybeden araç yolda savruldu ve refüjde ki ağaca çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yolda savrulan araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.


Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyl birlikte olay yerine çok sayıda polis,112 sağlık personeli ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Özgür Karataş'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kurtarma ekipleri ise kısa süren çalışma sonrasında paramparça olan ve hurdaya dönen aracın parçalarını yoldan topladı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 17.11.2020 10:16
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Anahtar Kelimeler:
KartalKaza
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