Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı

Trafikte makas terörü gece saatlerinde İstanbul Kartal Sahil yolunda yaşandı.
Gece geç saatlerde sürücü Özgür Karataş olan bir otomobil sahil yolunda seyir halindeyken makas attı. Makas attığı sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu hakimiyetini ve kontrolünü kaybeden araç yolda savruldu ve refüjde ki ağaca çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yolda savrulan araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 17.11.2020 10:16