Makas atan araç ,önce direğe ardından karşıdan gelen iki araca çarptı! 2 ölü 8 yaralı

2 kişinin can verdiği, 8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gece saatlerinde Diyarbakır'da yaşandı.
2 kişi can verdi
Kazanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direği araçların üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Bölgeye kısa süre içinde gelen ekipler kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdıl. Hastanedeki tüm çabalara rağmen durumu kritik olan 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra trafik normale döndü.
Son Güncelleme: 26.05.2021 11:33