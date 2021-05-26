Makas atan araç ,önce direğe ardından karşıdan gelen iki araca çarptı! 2 ölü 8 yaralı

2 kişinin can verdiği, 8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gece saatlerinde Diyarbakır'da yaşandı.

2 kişi can verdi

Gelen bilgilere göre Diyarbakır merkezde akşam saatlerinde yolda seyir halinde olan ve sürücünün ismi henüz belli olmayan otomobil yolda seyir halindeyken, trafikte yasak olmasına rağmen sürücüsü makas attı. Bu esnada otomobil kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan eletrik direğine sonrasında ise karşı şeride geçerek taksi ve otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direği araçların üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Bölgeye kısa süre içinde gelen ekipler kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdıl. Hastanedeki tüm çabalara rağmen durumu kritik olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra trafik normale döndü.