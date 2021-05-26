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Makas atan araç ,önce direğe ardından karşıdan gelen iki araca çarptı! 2 ölü 8 yaralı

Gece saatlerinde Diyarbakır'da yaşanan feci kazada, yasak olmasına rağmen trafikte makas atan araç kontrolden çıkarak önce direğe sonrasında karşıdan gelen 2 araca çarptı. Kazada 2 kişi can verirken, 8 kişi yaralandı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33
Makas atan araç ,önce direğe ardından karşıdan gelen iki araca çarptı! 2 ölü 8 yaralı
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2 kişinin can verdiği, 8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gece saatlerinde Diyarbakır'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Diyarbakır merkezde akşam saatlerinde yolda seyir halinde olan ve sürücünün ismi henüz belli olmayan otomobil yolda seyir halindeyken, trafikte yasak olmasına rağmen sürücüsü makas attı. Bu esnada otomobil kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan eletrik direğine sonrasında ise karşı şeride geçerek taksi ve otomobile çarptı.

2 kişi can verdi

Kazanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direği araçların üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Bölgeye kısa süre içinde gelen ekipler kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdıl. Hastanedeki tüm çabalara rağmen durumu kritik olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra trafik normale döndü.


Son Güncelleme: 26.05.2021 11:33
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Anahtar Kelimeler:
KazaDiyarbakır
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