İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı

Mahur ismi ülkemizde çok duyulmayan isimler arasında. İsmi yeni yeni duyan anne babalar son zamanlarda bu ismin anlamını araştırmaya başladılar. Mahur isminin ne anlama geldiğini merak edenleri haberimize bekliyoruz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:53
Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı
Takip Et:

Kökeni Farsça olan Mahur ismi, Türkçede yerleşik olarak kullanılan isimler arasındadır. Fakat bu isim kısa bir zaman öncesine kadar popüler isimler arasında bulunmuyordu. Mahur isminin en güzel özelliği kız ve erkek iki cinste de kullanılabilir olması. İsim her ne kadar Farsça kökenli olsa da Türkçede de önemli bir anlamı var.

Mahur isminin anlamı

Mahur’un, Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam olduğu biliniyor. Mahur ismi Türk Sanat Müziği için değerli olduğundan, isim ve sözcük anlamı doğrultusunda değerlendiriliyor. Mahur, Klasik Türk Müziğinde makam olarak halen kullanılıyor. İsim olarak son zamanlarda ilgi görmeye başladı.

Mahur ismi kız ve erkek çocuklarına koyulabiliyor. Bunun dışında ister tek başına ister başka isimler ile de kullanılması mümkün. Fakat, Türkiye’de daha yeni yeni bilinmeye başlandığı için ismi tek başına kullanmak daha uygun olur.

Mahur ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Mahur isminin yeni yeni bilinmesiyle Kur’an’da geçip geçmediği de merak edilmeye başlandı. Mahur ismi Kur’an’da geçmiyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MahurIsimAnlamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?
Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2021
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Maraşlı Necati kimdir? Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Maraşlı İlhan'ı canlandıran Cemil Büyükdöğerli kimdir? Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında ve nereli
Maraşlı dizisinde Ozan karakterine Cihan Yenici hayat veriyor
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yer aldığı dizi ve film yapımları
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Cüneyt Çakır yeni imajıyla dikkatleri topladı
Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu
Öğretmenlerin 2020 Mart ayı sınav görevleri
Çukur neden yayınlanmıyor? 14 Ekim Çukur yeni bölüm bu hafta neden yok? yeni bölüm ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting nasıl? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor Ekstra 2021 ne zaman başlıyor? Survivor Ekstra saat kaçta, sunucuları kimler?
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.