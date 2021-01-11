Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı

Kökeni Farsça olan Mahur ismi, Türkçede yerleşik olarak kullanılan isimler arasındadır. Fakat bu isim kısa bir zaman öncesine kadar popüler isimler arasında bulunmuyordu. Mahur isminin en güzel özelliği kız ve erkek iki cinste de kullanılabilir olması. İsim her ne kadar Farsça kökenli olsa da Türkçede de önemli bir anlamı var.

Mahur isminin anlamı

Mahur’un, Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam olduğu biliniyor. Mahur ismi Türk Sanat Müziği için değerli olduğundan, isim ve sözcük anlamı doğrultusunda değerlendiriliyor. Mahur, Klasik Türk Müziğinde makam olarak halen kullanılıyor. İsim olarak son zamanlarda ilgi görmeye başladı.

Mahur ismi kız ve erkek çocuklarına koyulabiliyor. Bunun dışında ister tek başına ister başka isimler ile de kullanılması mümkün. Fakat, Türkiye’de daha yeni yeni bilinmeye başlandığı için ismi tek başına kullanmak daha uygun olur.

Mahur ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Mahur isminin yeni yeni bilinmesiyle Kur’an’da geçip geçmediği de merak edilmeye başlandı. Mahur ismi Kur’an’da geçmiyor.