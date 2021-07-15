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Mahrem ne demek, anlamı nedir?

TRT’nin 15 Temmuz’u anlatan belgeseli olan Mahrem’in anlamının ne olduğu birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki Mahrem ne demek, anlamı nedir? Yanıtları haberimizde…

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:12
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
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TRT’nin 15 Temmuz anısına hayata geçirdiği Mahrem belgeseli günlerce gündemde kalmıştı. Gerçek hayattaki olaylardan ve kişilerden esinlenilerek yapılan Mahrem, anlamı itibariyle de milyonlarca insanın araştırma konusu oldu. Peki Mahrem’in anlamı nedir?

Mahrem Ne Anlama Geliyor?

Belgesele Mahrem denmesinin amaçlarından bir tanesi de FETÖ’nün yapılanma kurallarından birisi olan gizliliğin ifade edilmesiydi. Gizlilik aynı zamanda belgeselin adı olan ‘’mahrem’’ anlamına gelmektedir. Belgeselde FETÖ’nün mahrem bilgilerinin ortaya nasıl çıkarıldığı da görülüyor. Arapça kökenli bir kelime olan Mahrem’in ilk anlamı haramdır. Türkiye’de ise ‘’Gizli kalması gereken bir durum’’ anlamını taşımaktadır. Mahrem, dilimize de Arapça’dan gelmiştir.

Mahrem kelimesinin yanında ‘’mahrem üyeleri’’ kelimesi de bilinmeyen kavramlar arasında yer alıyordu. Bu belgesel ile beraber bu kelimenin anlamı da gün yüzüne çıkarıldı.

TRT’nin 15 Temmuz’u anlatan belgeseli Mahrem’in ilk bölümü 14 Temmuz Çarşamba günü yayınlanmıştı. İkinci bölümünün 21 Temmuz Çarşamba günü yine TRT ekranlarında olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 15.07.2021 13:12
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