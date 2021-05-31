Mahmud Kemal İnal anılıyor

İstanbul Üniversitesi vearasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayatını biyografi, tarih, ilim, memleket meseleleri, öğrenme, bilim öğretme gibi şeylere adayan İbnülemin’in doğumunun 150. Yılında Fatih Cam Küp galerisinde anılıyor.

Buna göre Fatih Cam Küp galerinde yapılacak olan sergi Perşembe günü sanat severlere açılacak. Osmanlı’nın son yüzyılına damgasını vurmuş olan ve Cumhuriyete geçişteki en önemli entelektüel isimlerin başında gelen İbnülemin Mahmud Kemal İnal, geride bırakmış olduğu eserler sayesinde bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmış oldu. Onun eserlerinden oluşacak olan Fatih Cam Küp galerisi sergisinde 2 ay boyunca eserler yayınlanacak. Kendisi son 200 yılımızı kapsayan önemli bir medeniyet tasavvuru insanlarından biridir.