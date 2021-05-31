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Mahmud Kemal İnal anılıyor

Hayatı boyunca kendisine ilime, bilime, biyografiye ve tarihe adayan Mahmud Kemal İnal, doğumunun 150. Yılında anılıyor. Fatih Cam Küp galerisinde Mahmud Kemal İnal anılıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:48
Mahmud Kemal İnal anılıyor
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İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayatını biyografi, tarih, ilim, memleket meseleleri, öğrenme, bilim öğretme gibi şeylere adayan İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in doğumunun 150. Yılında Fatih Cam Küp galerisinde anılıyor.

Buna göre Fatih Cam Küp galerinde yapılacak olan sergi Perşembe günü sanat severlere açılacak. Osmanlı’nın son yüzyılına damgasını vurmuş olan ve Cumhuriyete geçişteki en önemli entelektüel isimlerin başında gelen İbnülemin Mahmud Kemal İnal, geride bırakmış olduğu eserler sayesinde bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmış oldu. Onun eserlerinden oluşacak olan Fatih Cam Küp galerisi sergisinde 2 ay boyunca eserler yayınlanacak. Kendisi son 200 yılımızı kapsayan önemli bir medeniyet tasavvuru insanlarından biridir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Mahmud Kemal İnalFatih Belediyesi
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