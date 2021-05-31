Mahmud Kemal İnal anılıyor

Buna göre Fatih Cam Küp galerinde yapılacak olan sergi Perşembe günü sanat severlere açılacak. Osmanlı’nın son yüzyılına damgasını vurmuş olan ve Cumhuriyete geçişteki en önemli entelektüel isimlerin başında gelen İbnülemin Mahmud Kemal İnal, geride bırakmış olduğu eserler sayesinde bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmış oldu. Onun eserlerinden oluşacak olan Fatih Cam Küp galerisi sergisinde 2 ay boyunca eserler yayınlanacak. Kendisi son 200 yılımızı kapsayan önemli bir medeniyet tasavvuru insanlarından biridir.
Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48