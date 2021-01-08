Mahkum ailelerine maaş veriliyor mu? Eşi cezaevinde olan kadına maaş şartları nelerdir? Kocası hapiste olan kadın maaş alır mı?

Eşi ceza evinde mahkum olan ve bu sebeple geçim sıkıntısı yaşayan kadınlara devlet maddi yardım sağlamaktadır. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfı ile eşi ceza evinde yatan kadınlara aylık maaş yardımı ya da para yardımı gibi maddi destekler sağlanmaktadır.

Eşi Ceza Evinde Olan Kadınlar İçin Para Yardımına Nasıl Başvurulur?

Eşi hapishanede olan kadınlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar bazı şartların sağlanıyor olması halinde yapılmaktadır

Sosyal Yardımlaşma Vakfından Para Yardımı Nasıl Alınır?

Maddi anlamda zorluk çeken mahkum eşi olan kadınlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yardımda bulunmalıdır. Ardından Mütevelli Heyeti tarafından yapılan inceleme ile maddi destek alıp alamayacağınız belli olmaktadır. Başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın Para Yardımı Nasıl Alınır?

Eşi mahkum olan kadınlara Sosyal Ekonomik Destek kapsamında maddi yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar 700-1200 TL arasında değişmektedir. Yardımlar bazen sürekli bazen ise belirli aralıklarla yapılabilmektedir.

Çocuklar İçin Aşı Yardımından Nasıl Yararlanılır?

Devlet, eşi mahkum olan kadınlara çocukların aşı paraları için maddi yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar kapsamında 0-6 yaş çocuklar için her ay 45 TL, hamile ve lohusa kadınlara 45 TL ve yeni doğum yapanlara 100 TL aşı yardımı yapılmaktadır.

Çocuklar İçin Eğitim Yardımından Nasıl Yararlanılır?

Mahkum çocukları için eğitim yardımı da sağlanmaktadır. Bu kapsamda ortaöğretim kız öğrencilere aylık 75, erkek öğrencilere 55 TL, ilkokulda okuyan kız öğrencilere 50 ve erkek çocuklara ise 45 Tl maddi yardım sağlanmaktadır.